Offenbach : Keine Impfung im Brennpunkt

„Brauchen Sie noch eine Maske? Ist von der Stadt, geschenkt“, sagt Marcus Schenk. Er ist Sozialarbeiter in Offenbach. Ein großer Mann mit Ohrring, dunkler Jacke und Jeans, der an diesem Tag zu den vielen Leuten auf dem kleinen Platz im Süden der Stadt geht. Aus einer Pappkiste zieht er FFP-2-Masken. Viele lehnen dankend ab. „Haben wir schon.“ Masken sind in Offenbach nicht das zentrale Problem. Die Stadt habe so viele davon, damit könne man die Leute „totschmeißen“, sagt Schenk.

In der ersten Corona-Welle, als die Skifahrer das Virus nach Hause brachten, waren die Infektionszahlen in Offenbach niedrig. Seitdem sind sie meist höher als fast überall sonst in Hessen, auch wenn sie zuletzt, so wie andernorts, zurückgingen. Am Montag lag die Inzidenz in der Stadt bei 103, hessenweit bei 74.