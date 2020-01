Neue Regierung in Wien : Modell für deutsche Grüne?

Zur Vereidigung des österreichischen Kabinetts gab es von den deutschen Grünen keine öffentliche Gratulation. Natürlich habe man den österreichischen Grünen Glückwünsche übermittelt, heißt es, aber eine Pressemitteilung gab es nicht. Dabei ist es der grünen Partei in Österreich gelungen, nach zwei Jahren außerparlamentarischer Opposition an die Macht zu kommen. Immerhin vier Minister stellt nun die Partei, die bei der Wahl im September auf 13,9 Prozent gekommen war. Das Ergebnis war damals mit Jubel in Berlin aufgenommen worden.

Helene Bubrowski Politische Korrespondentin in Berlin. F.A.Z.

Auf Nachfrage äußert sich die grüne Spitze Anfang der Woche doch zum türkis-grünen Koalitionsvertrag, allerdings zunächst sehr zurückhaltend. „Die Deutschen sind nicht diejenigen, die schlaue Tipps von der Seitenlinie geben sollen“, sagte die Parteivorsitzende Annalena Baerbock bei der Klausur des Parteivorstands in Hamburg. Schon die Situation in Hamburg sei nicht auf das Saarland zu übertragen. So wie die Landesverbände in Deutschland eigenverantwortlich Entscheidungen träfen, so sei das auch in Europa. Auch Robert Habeck, der Ko-Vorsitzende, hob in Hamburg hervor, dass die Situation in Österreich eine ganz andere sei als in Deutschland.