Hochrechnungen nach der Wahl : Van der Bellen bleibt österreichischer Bundespräsident

Bei der Wahl erhält der Amtsinhaber laut Hochrechnungen etwa 56 Prozent der Stimmen. Trotz einer hohen Zahl an Briefwahlkarten, die erst am Montag ausgezählt werden, gilt seine Bestätigung im Amt damit als sicher.

Alexander Van der Bellen und Doris Schmidauer am 9. Oktober 2022 anlässlich der Stimmabgabe zur Bundespräsidentenwahl in Wien Bild: dpa

Alexander Van der Bellen bleibt für die kommenden sechs Jahre Bundespräsident in Österreich. Bei der Wahl am Sonntag erhielt der Amtsinhaber laut Hochrechnungen mehr als 56 Prozent der Stimmen. Trotz einer hohen Zahl an Briefwahlkarten, die erst an diesem Montag ausgezählt werden, gilt damit als sicher, dass er die erforderlichen 50 Prozent plus eine Stimme der Wähler erreicht hat. Hinter dem einstigen Grünen-Vorsitzenden, der auch von SPÖ und Neos sowie Politikern der ÖVP unterstützt wurde, folgt mit großem Abstand der FPÖ-Kandidat Walter Rosenkranz, der gut 18 Prozent erhielt. Die weiteren fünf Kandidaten haben jeweils unter zehn Prozent erhalten.

Stephan Löwenstein Politischer Korrespondent mit Sitz in Wien. Folgen Ich folge

Van der Bellen kann sich damit in die Tradition einreihen, dass in Österreich ein Staatsoberhaupt, das sich um eine zweite Amtszeit bewirbt, ohne zweiten Wahlgang bestätigt wird. Verglichen mit früheren Bundespräsidenten, etwa seinem Vorgänger Heinz Fischer mit rund 80 Prozent, hat Van der Bellen eher knapp abgeschnitten. Er hatte bereits vorab darauf verwiesen, dass diese Wahl schwer mit früheren zu vergleichen sei, weil sich noch nie so viele Personen wie diesmal um das höchste Amt im Staat beworben hatten.

Seine große Sorge sei es gewesen, „dass die Leute das ständige Reden – es ist a gmahde Wiesn – wortwörtlich nehmen und gar nicht zur Wahl gehen“, sagte Van der Bellen am Sonntagabend. Sein Hauptziel für die kommenden sechs Jahre sei es, verlässlich zu sein. „Die Leute wissen, wie ich in Krisen reagiert habe. Deswegen werde ich nicht ankündigen, ein anderer Bundespräsident zu sein.“

Rosenkranz zeigt sich mit Ergebnis „sehr zufrieden“

Van der Bellens Wahlkampf wurde durch die Grünen unterstützt, deren Vorsitzender er lange Jahre war. Für ihn sprachen sich auch die sozialdemokratische SPÖ, die liberalen Neos und einzelne Politiker der christdemokratischen ÖVP aus, die keine eigenen Bewerber ins Rennen schickten.

Bis auf Rosenkranz mussten alle anderen Herausforderer ohne die Unterstützung durch eine Parlamentspartei auskommen. Der Rechtsanwalt Tassilo Wallentin, der als Kolumnist für die „Kronen-Zeitung“ bekannt ist, und Dominik Wlazny, Chef der bisher nur in Wien zu Wahlen angetretenen Bierpartei, erhielten rund acht Prozent. Gerald Grosz, ein früherer FPÖ-Funktionär und Freund des verstorbenen einstigen Parteivorsitzenden Jörg Haider, kam auf rund sechs Prozent. Der Vorsitzende der Anti-Corona-Maßnahmenpartei MFG, Michael Brunner, und der Schuhfabrikant Heinrich Staudinger erhielten plus/minus zwei Prozent.

Rosenkranz zeigte sich mit seinem Ergebnis „sehr zufrieden“, obgleich es unter dem Wert liegt, der derzeit in Umfragen für die rechte Partei FPÖ ausgewiesen wird. Er verwies auf die große Zahl an Konkurrenten, „die sich im selben Segment tummeln“, und unterstellte, dass einige nur zu dem Zweck angetreten seien, „um die FPÖ kleinzuhalten“. Er will in seinem Amt als Volksanwalt verbleiben, einer aus drei Personen bestehende Ombudsstelle für Bürgerbeschwerden.

Wlazny verwies darauf, dass man ohne Unterstützung durch eine Parlamentspartei oder eines Massenmediums ein achtbares Ergebnis erzielt habe und vor allem die Jugend für Politik begeistert habe. Grosz sah für sich einen Achtungserfolg. Dass es zu keiner Stichwahl kommt, ist für ihn der Wermutstropfen. Staudinger führte sein schwaches Ergebnis auf die geringen budgetären Mittel zurück. Er hofft nun auf die Zivilgesellschaft. Für MFG-Chef Brunner ist zumindest positiv, dass man die eigenen Botschaften unter das Volk habe bringen können. Die Partei wolle jedenfalls weitermachen.

Etwa 6,4 Millionen Österreicherinnen und Österreicher konnten am Sonntag über das Staatsoberhaupt in den kommenden sechs Jahren bestimmen. Das Amt des Bundespräsidenten ist in Österreich machtvoller ausgestaltet als das gleichnamige in Deutschland, nicht nur wegen der Wahl durchs Volk. Er ernennt den Kanzler und kann ihn, auch die gesamte Regierung, entlassen. Durch Kombination dieser Befugnisse könnte er das Parlament auflösen und Neuwahlen erzwingen. Präsidialkabinette gegen das Parlament sind auf Dauer nicht möglich, aber allerlei Chaos könnte durchaus angerichtet werden.