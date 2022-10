Wahl in Österreich : Van der Bellen bleibt laut Hochrechnungen Bundespräsident

Bei der Wahl am Sonntag erhielt der Amtsinhaber laut ersten Hochrechnungen 54,4 Prozent der Stimmen. Trotz einer hohen Zahl an Briefwahlkarten, die erst am Montag ausgezählt werden, gilt seine Bestätigung im Amt damit als sicher.

Alexander Van der Bellen und Doris Schmidauer am 9. Oktober 2022 anlässlich der Stimmabgabe zur Bundespräsidentenwahl in Wien Bild: dpa

Bei der Präsidentschaftswahl in Österreich liegt laut ersten Hochrechnungen Amtsinhaber Alexander Van der Bellen klar in Führung. Bei der Wahl am Sonntag erhielt der 78 Jahre alte Amtsinhaber laut ersten Hochrechnungen 54,4 Prozent der Stimmen. Trotz einer hohen Zahl an Briefwahlkarten, die erst an diesem Montag ausgezählt werden, gilt damit als sicher, dass er die erforderlichen 50 Prozent plus eine Stimme der Wähler erreicht hat.

Stephan Löwenstein Politischer Korrespondent mit Sitz in Wien.

Hinter dem einstigen Grünen-Vorsitzenden, der auch von SPÖ und Neos sowie Politikern der ÖVP unterstützt wurde, folgt mit großem Abstand der FPÖ-Kandidat Walter Rosenkranz, der rund 20 Prozent erhielt. Die anderen fünf Kandidaten lagen den Hochrechnungen zufolge jeweils im einstelligen Prozentbereich.

Etwa 6,4 Millionen Österreicherinnen und Österreicher konnten am Sonntag über das Staatsoberhaupt in den kommenden sechs Jahren bestimmen. Von einer Dramatik wie 2016, als FPÖ-Mann Norbert Hofer nur knapp unterlag und technische Pannen vier Termine und drei Wahlgänge notwendig machten, war im Wahlkampf nichts zu spüren.