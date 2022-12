Ökologisches Weihnachten : Verstand gegen Baum

Neulich beim Abendessen kam das Thema auf Weihnachten. Ob das denn wirklich sein müsse, fragte der Halbwüchsige mit mahnendem Blick, einen Baum zu kaufen, ihn zu schmücken und dann auch noch zu beleuchten, wo doch Stromsparen angesagt sei? Und überhaupt, vielleicht stamme die Tanne am Ende ja auch von einer dieser mit Pestiziden verseuchten Plantagen, auf deren Fläche der Wald besser nachhaltig aufgeforstet werden sollte. Gut fürs Klima sei das jedenfalls nicht, ganz zu schweigen von der Entsorgung! Man könne doch, schlug er vor, die Yuccapalme schmücken, ohne Lichter. Hauptsache, grün und Schokolade dran.

Die Diskussion wurde schnell hitzig, mit klarer Kluft zwischen Jung und Alt: Unseretwegen brauchen wir keinen Baum, sagten die Kinder. Was für ein Frevel, sagten die Eltern. Denn natürlich gehört die Tanne zu Weihnachten dazu, schon weil sie so heimelig an die eigene Kindheit erinnert. Wenn am Heiligen Morgen der Baum geschmückt wurde, schien die Zeit zu leuchten, und alles war gut. Deshalb: Klimaschutz und Energiesparen in allen Ehren, aber eine Yuccapalme beim Fest kommt nicht infrage!