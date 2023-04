Pirmasens ist pleite. Seit vielen Jahren ist die Kleinstadt in der Westpfalz eine der am stärksten verschuldeten Kommunen in Deutschland, mit mehr als 10.000 Euro pro Einwohner steht sie in der Kreide. An allen Ecken und Enden wurde schon gespart; sogenannte freiwillige Leistungen, zu denen etwa das Jugendhaus der Stadt zählt, machen nur noch fünf Prozent des Haushalts aus. „Die Zitrone ist bereits zweimal ausgepresst”, sagt Oberbürgermeister Markus Zwick. Nun kommen die am Wochenende beschlossenen Gehaltssteigerungen im öffentlichen Dienst oben drauf.

Reiner Burger Politischer Korrespondent in Nordrhein-Westfalen. Folgen Ich folge

Timo Steppat Korrespondent für Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland mit Sitz in Wiesbaden. Folgen Ich folge



Der „teuerste Tarifabschluss aller Zeiten“, so die Verhandlungsführer der Kommunen, kostet bundesweit 17 Milliarden Euro für 2023 und 2024, danach ­jährlich 13 Milliarden. Auf die 40.000­-Einwohner-Stadt Pirmasens runtergerechnet, sind es zunächst 1,8 Millionen Euro Mehrkosten für dieses Jahr, danach 4,6, beziehungsweise 5,1 Millionen Euro für 2023 und 2024. Pirmasens führt das, wie Oberbürgermeister Zwick sagt, an die Schmerzgrenze. Woher soll das Geld kommen?