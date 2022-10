OECD-Bildungsstudie : Lehrer in Deutschland werden vergleichsweise gut bezahlt

Deutsche Lehrer werden besser bezahlt als ihre Kollegen in vielen anderen Ländern. Das geht aus der Studie „Bildung auf einen Blick 2022“ hervor, die die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) am Dienstag in Berlin vorgestellt hat. Die Durchschnittsgehälter von Lehrkräften des Sekundarbereichs I zählen zu den höchsten im OECD-Raum und sind mehr als doppelt so hoch wie im Durchschnitt.

Angesichts des Lehrermangels überrascht der Befund. Die Vorsitzende der Kultusministerkonferenz, Karin Prien (CDU), sagte: „Die Bezahlung unserer Lehrkräfte ist die zweitbeste in der OECD, hinter Luxemburg liegen wir dort, aber es erweist sich, dass die Attraktivität des Lehrkräfteberufs eben nicht nur an der Bezahlung hängt.“ Sie nannte als Faktoren gesellschaftliche Anerkennung und Aufstiegschancen. Der OECD-Bildungsdirektor Andreas Schleicher sagte, die Bezahlung erkläre „relativ wenig“. Drei Faktoren machten den Lehrerberuf attraktiv: Professionelle Arbeit im Team, Zeit für individuelle Förderung von Schülern und Karrierechancen.

Die Studie untersucht besonders den tertiären Bildungsbereich, also Abschlüsse an Universitäten und Fachhochschulen, aber auch den Meisterbrief. In Deutschland stieg der Anteil der 25- bis 34-Jährigen mit Tertiärabschluss zwischen den Jahren 2000 und 2021 um 14 Prozentpunkte auf 36 Prozent. Im OECD-Durchschnitt fällt der Anstieg mit 21 Punkten auf zuletzt 48 Prozent noch deutlich höher aus.

Kornelia Haugg, Staatssekretärin im Bildungsministerium, sagte, das könne „uns nicht zufriedenstellen“. Als weitere Herausforderung nannte sie die hohe Zahl offener Ausbildungsplätze und den hohen Anteil an jungen Personen ohne Bildungsabschluss. Fast jeder zehnte junge Mensch in Deutschland geht der Studie zufolge weder einer Ausbildung noch einer Arbeit nach.

Der Anteil der 18- bis 24-Jährigen, die das betrifft, stieg während der Pandemie im Jahr 2020 um 1,2 Punkte und 2021 um weitere 0,3 Punkte auf fast zehn Prozent. Prien sieht eine Ursache in der Zuwanderung der vergangenen Jahre. Sie nannte die Entwicklung „erklärbar aber nicht befriedigend“.

Die Studie geht auch auf die Corona-Pandemie ein. Wie in den meisten anderen OECD-Ländern wurden auch in Deutschland die Schulen im Schuljahr 2021/22 nicht vollständig geschlossen. Mit höchstens 85 Tagen während der gesamten Pandemie im Sekundarbereich I bewegt sich Deutschland in der Nähe des OECD-Durchschnitts.