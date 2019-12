IS-Rückkehrerin verurteilt : Die Schuld der Ehefrauen

Dass Derya Ö. zu einer Haftstrafe verurteilt werden würde, zeichnete sich im Terrorprozess gegen sie von Beginn an ab. Die 27 Jahre alte Frau aus Bochum, die vor ihrer Ausreise nach Syrien als Prostituierte gearbeitet hatte, hatte zum Auftakt der Hauptverhandlung im September einen umfassenden, schonungslosen Lebensbericht abgegeben, den das Oberlandesgericht (OLG) Düsseldorf am Dienstag als „glaubhaftes Geständnis“ gewürdigt hat.

Einerseits wirkt sich das strafmildernd aus; Ö. wurde zu zwei Jahren und neun Monaten Haft verurteilt. Andererseits sah das Gericht gravierende Anschuldigungen bestätigt: Die deutsche Staatsbürgerin mit türkischen Wurzeln hat die Terrororganisation „Islamischer Staat“ (IS) zwischen 2014 und 2017 auf vielfältige Weise unterstützt, unerlaubt über Kriegswaffen verfügt und Kriegsverbrechen begangen.

Die Urteilsbegründung, für die sich die Vorsitzende Richterin mehr als zwei Stunden Zeit nahm, fasste den Stand der Rechtsprechung gegen weibliche IS-Mitglieder exemplarisch zusammen. Lange Zeit tat sich die deutsche Justiz mit IS-Heimkehrerinnen schwer. Zunächst hatte die Bundesanwaltschaft das Gesetz so ausgelegt, dass schon Putzen, Kochen, Kinderbetreuung und Sex mit IS-Kämpfern als strafbare Unterstützung der Terrororganisation zu werten seien. Diese Deutung verwarf der Bundesgerichtshof (BGH) jedoch.

Das freiwillige Leben im „Islamischen Staat“ begründe noch keine IS-Mitgliedschaft, entschied er und hob mehrere Haftbefehle auf. Eine Zeitlang schien es, dass Heimkehrerinnen mit der Darstellung davonkämen, sie seien unschuldige, passive und von ihren Ehemännern abhängige Anhängsel gewesen.

Nach intensiven weiteren Ermittlungen ist der Generalbundesanwalt mittlerweile regelmäßig erfolgreich: Haftbefehle hatten wie im Fall von Derya Ö. Bestand und es kam auch schon zu ersten Verurteilungen von IS-Heimkehrerinnen – wie auch Anfang Dezember in Düsseldorf. Immer wieder spielt dabei der Umstand eine wichtige Rolle, dass die IS-Frauen in Syrien oder im Irak mit ihren Familien in Wohnungen lebten, deren rechtmäßige Besitzer der IS vertrieben oder getötet hatte. Dadurch, so die Anklage, wurde die Herrschaft des IS gefestigt.

Dieses Argument machte sich im Fall Ö. auch das OLG Düsseldorf zu eigen. Am Dienstag definierte das Gericht am Beispiel von Derya Ö. zudem weitere Kriterien, die ein Beleg dafür sein können, dass sich eine Heimkehrerin willentlich dem IS verschrieben hat. Wer sich wie Ö. im IS-Gebiet vor ein Scharia-Gericht begebe, um eine Ehe zu schließen, habe damit sein Einverständnis mit der „quasistaatlichen“ Ordnung des IS bekundet, so die Vorsitzende Richterin.

Zurück zu einem geregelten Leben?

Eine Frau kann damit auch ohne eigenen Treueeid und – wie im Fall von Ö. nach Feststellung des Gerichts sogar ohne innere Überzeugung – Mitglied der Terrorvereinigung geworden sein. Aktiv förderte Ö. auch dadurch den IS, dass sie voll verschleiert und mit deutlich sichtbarer Kalaschnikow in ihren wechselnden Wohnorten im „Kalifat“ unterwegs war. Dadurch war sie nach Auffassung des Gerichts als bewaffnete IS-Kämpferin zu erkennen „und verstärkte die Präsenz des IS“ – zumal sie von ihrem Ehemann Mario S. mehrfach Schießunterricht bekommen hatte. Zudem bezog Ö. – wie bei Frauen von IS-Kämpfern üblich – monatlich Geldleistungen von der Terrororganisation.

Nach dem Urteil vom Dienstag muss Derya Ö. nicht mehr ins Gefängnis, weil nicht nur ihre Untersuchungshaft, sondern auch ihre Abschiebehaft in der Türkei auf die Strafe angerechnet werden. Ob die junge Frau zu einem geregelten Leben zurückfindet, ist offen. Schon kurz nach ihrer Rückkehr nach Deutschland im Sommer 2017 war sie wieder ins Rotlichtmilieu abgerutscht.