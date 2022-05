Mobilitätswende in Hannover : Autofrei statt autogerecht

In einem Artikel mit dem Titel „Das Wunder von Hannover“ schwärmte die Zeitschrift „Der Spiegel“ 1959 über die „autobahnähnlichen, kreuzungsfreien Straßen, über die der Fern- und Durchgangsverkehr ohne Geschwindigkeitsbegrenzung surrt“. Das Thema des Textes war die Strategie des einflussreichen Stadtbaurats Rudolf Hillebrecht, der die starken Kriegszerstörungen in der niedersächsischen Landeshauptstadt nutzte, um dort eine „autogerechte Stadt“ zu errichten, die beispielgebend für andere Städte werden sollte.

Reinhard Bingener Politischer Korrespondent für Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Bremen mit Sitz in Hannover. Folgen Ich folge



Jetzt will Hannover dem deutschen Städtebau wieder die Fackel vorantragen, allerdings in die entgegengesetzte Richtung: Hannover soll laut Oberbürgermeister Belit Onay zur „Blaupause“ für eine ökologische Mobilitätswende werden. Der 2019 gewählte Grünen-Politiker hebt hervor, dass es ihm nicht nur darum gehe, die Verbrenner aus der Stadt herauszudrängen und den freiwerdenden Platz an Fußgänger und Radfahrer zu verteilen. Das Ziel ist umfassender. Die Innenstadt von Hannover soll eine höhere Aufenthaltsqualität und mehr Klimaresilienz bekommen.

Der am Dienstag veröffentlichte Plan verspricht etliche Änderungen: Ampeln oder mehrspurige Straßen soll es langfristig innerhalb des Innenstadtrings nicht mehr geben. Autos sollen zwar weiter in die Innenstadt einfahren können. Dort sollen sie jedoch bloß über Stichstraßen in die bisher nicht vollständig ausgelasteten Parkhäuser geführt werden. „Das Durchfahren und Herumcruisen wollen wir verhindern“, kündigt Stadtbaurat Thomas Vielhaber an. Langfristig soll auch Hillebrechts großer Innenstadtring angetastet werden, der die City nach Ansicht von Vielhaber wie eine Schneise von den umliegenden Wohnvierteln trennt.

Mehr Bäume, mehr Bänke, mehr Wasserflächen

Handlungsbedarf besteht auch rings um den Hauptbahnhof, denn dieser Bereich trägt vermutlich großen Anteil am mäßigen Image der Stadt. In den siebziger Jahren haben die Stadtplaner dort eine Einkaufspromenade geschaffen, die unterhalb des Straßenniveaus vom Hauptbahnhof in die Innenstadt führt. Dieser Graben leidet allerdings unter zunehmendem Leerstand. Statt solchen „Minus-Eins-Ebenen“ will Stadtbaurat Vielhaber wieder die „Null-Ebene“ stärken. Überall in der Stadt soll es mehr Bäume, mehr Bänke, mehr Wasserflächen geben. Für Hitzeperioden wird auch über Vernebelung nachgedacht. Die repräsentativen Plätze vor der Oper und der Marktkirche könnten besonders profitieren.

Längerfristig sieht der grüne Oberbürgermeister auch Chancen für die Händler in der Stadt, die bisher eher reserviert reagieren. Die Verlagerung der Einkäufe ins Internet bedroht zwar eher Mittelzentren als große Städte. Doch auch in Hannover werden bald zwei von drei der großen Kaufhäuser des Karstadt-Konzerns geschlossen sein.

F.A.Z. Frühdenker – Der Newsletter für Deutschland Werktags um 6.30 Uhr ANMELDEN

„Leerstand ist wie eine ansteckende Krankheit“, warnt Onay und Stadtbaurat Vielhaber ergänzt, dass es in Hannover eine gefährliche „Monostruktur Einzelhandel“ gebe, weil in der 500.000-Einwohner-Stadt mit ihrem riesigen Einzugsgebiet bisher sehr hohe Umsätze erzielt wurden. Das könne der Stadt nun auf die Füße fallen, fürchtet Vielhaber und rät, stattdessen wieder an die Funktionsvielfalt der europäischen Stadt anzuknüpfen.