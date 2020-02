OB-Wahl in Stuttgart : Kann die CDU doch Großstadt?

Zum ersten Mal seit fast zwanzig Jahren müssen die Grünen ein Oberbürgermeisteramt in einer baden-württembergischen Großstadt unter schwierigen Bedingungen verteidigen: Als Nachfolger für Fritz Kuhn, den ersten grünen Oberbürgermeister einer Landeshauptstadt überhaupt, fand sich kein prominenter Bewerber.

Rüdiger Soldt Politischer Korrespondent in Baden-Württemberg. F.A.Z.

Der Stuttgarter Bundestagsabgeordnete Cem Özdemir erteilte den Grünen in Stuttgart ebenso eine Absage wie Boris Palmer aus Tübingen. Noch nicht einmal ein Landespolitiker ließ sich finden. Kuhn selbst hatte sich zur Überraschung seiner Partei aus Altersgründen gegen eine abermalige Kandidatur entscheiden. Seine Bilanz ist aus Sicht vieler Stuttgarter und auch vieler Grüner durchwachsen.

Diese Konstellation bringt es mit sich, dass die baden-württembergische CDU erstmals seit vielen Jahren wieder eine Chance haben könnte, eine Großstadt zurückzuerobern und sie nicht vor dem urbanen Wähler-Milieu von vornherein kapitulieren muss. Die Oberbürgermeisterwahl findet am 8. November und somit knapp vier Monate vor der Landtagswahl statt – das Ergebnis wird also in jedem Fall als Indiz für deren Ausgang im März 2021 gewertet werden.

Zwar gewann die CDU in Ulm und Pforzheim Oberbürgermeisterwahlen, in Groß- und Universitätsstädten ist die Partei aber seit Jahren auf dem Rückzug, mit direkt gewählten Landtagsabgeordneten ist sie dort kaum noch vertreten. Um beim urbanen Wähler mehr Erfolg zu haben, sind von der Union unzählige Kommissionen eingesetzt worden – ohne durchschlagenden Erfolg.

Bei der Oberbürgermeisterwahl 2018 in Freiburg, bei der der grüne Dieter Salomon krachend unterlag, hatte die Volkspartei von der Unzufriedenheit der Bürger mit der Amtsführung des 2002 erstmals gewählten Politikers nichts mitbekommen, so dass sie sogar auf einen eigenen Kandidaten verzichtet hatte.

Frank Nopper kandidiert für die CDU

Das wird sich in Stuttgart nicht wiederholen: Am Sonntag präsentierte die CDU den 58 Jahre alten Frank Nopper als ihren Kandidaten. Nopper ist seit 18 Jahren Oberbürgermeister in Backnang, einer Stadt mit knapp 38.000 Einwohnern, nordöstlich von Stuttgart gelegen. Die Familie Nopper ist in Stuttgart keine unbekannte: Ein Urgroßvater hatte den Haushaltswarenhandel „Zahn-Nopper“ gegründet, ein Geschäft, das bis vor wenigen Jahren so bekannt war, wie es die großen Baumarktketten heute sind. Der Vater Noppers kandidierte 1966 für die FDP auch einmal als Oberbürgermeister, unterlag aber dem parteilosen Arnulf Klett.

Die CDU entschied sich für den promovierten Verwaltungsjuristen, weil sie mit ihm im zweiten Wahlgang auf die Unterstützung von FDP und Freien Wählern rechnen kann. Damit optierte sie auch gegen den derzeit wohl populärsten Bewerber aus ihren Reihen: Das ist nämlich Richard Arnold, der Oberbürgermeister von Schwäbisch Gmünd. Wäre er angetreten, hätten die Grünen sich keine Chancen ausgerechnet. Ein Regierungsprogramm für Stuttgart hatte Arnold jedenfalls schon verfasst.

Der CDU-Landesvorsitzende Thomas Strobl hatte sich intern für ihn ausgesprochen, konnte sich aber offenbar nicht durchsetzen. Arnold, so die Befürchtung, hätte grüne Wechselwähler gewonnen, er ist aber so unkonventionell und freigeistig, dass in der CDU ein schwieriges Verhältnis zur FDP und zu den Freien Wählern befürchtet wurde. Sein Schreiben mit der Absage las sich jedenfalls wie eine Zusage, inklusive Arbeitsanweisungen an den jetzigen Kandidaten Nopper.

Kienzle verspricht Bürgernähe

Für die Grünen soll die 57 Jahre alte Eurythmie-Lehrerin Veronika Kienzle die Wahl im November gewinnen. Kienzle ist in Bremen geboren, wuchs bei Pflegeeltern in Worpswede auf, lebt aber seit vierzig Jahren in Stuttgart. Sie ist ehrenamtliche Bezirksvorsteherin im Bezirk Mitte, einer grünen Hochburg. Ihr Mann Michael Kienzle schreibt Reden für Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne).

Kienzle sei eine Kandidatin aus dem „grünen Stadtadel“, ihre Wirkung auf bürgerlich-anthroposophisch geprägte Wähler nicht zu unterschätzen, heißt es in der Partei. „Ich komme aus der Mitte der Stadtgesellschaft, ich werde Politik aus der Mitte der Stadtgesellschaft machen“, sagte Kienzle am Dienstag. Damit verspricht sie jene Bürgernähe, die sich Kuhn in acht Jahren Amtszeit nicht angeeignet hat.

Mehr zum Thema 1/

Auch weil SPD und Grüne in Stuttgart sich seit Jahrzehnten äußerst feindselig beäugen, haben die Sozialdemokraten mit Martin Körner einen eigenen Kandidaten aufgestellt. Der 49 Jahre alte SPD-Fraktionsvorsitzende im Gemeinderat bekommt noch Konkurrenz aus der eigenen Partei: Der 30 Jahre alte Marian Schreier will dem Beispiel Martin Horns in Freiburg folgen, der mit einer Social-Media-Kampagne als nahezu Unbekannter 2018 in Freiburg die OB-Wahl gewann. „Für uns ist die neue, digitale, vernetzte Welt mit schnellen und disruptiven Veränderungsprozessen nicht neu. Wir kennen keine andere“, schreibt Schreier auf seiner Kampagnen-Internet-Seite.

Das Alter der Kandidaten von Grünen und CDU allerdings könnte in einer dynamischen und wachsenden Stadt, in der auch gewachsene städtische Milieus weniger zählen, ein Nachteil sein. Da hilft es auch wenig, wenn der baden-württembergische CDU-Generalsekretär Manuel Hagel über den 58 Jahre alten Kandidaten Nopper mitteilt, dass er zum „Beat der Stadt“ passe.