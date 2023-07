Aktualisiert am

OB-Wahl in Mannheim : Der Mann, der die SPD-Hegemonie brach

Nach 51 Jahren gewinnt in der SPD-Hochburg Mannheim wieder ein CDU-Kandidat die Oberbürgermeisterwahl. Die SPD im Südwesten verliert ihre letzte Wählerhochburg. Ein Porträt des Wahlsiegers Christian Specht.

Auf den letzten Metern hat der Oberbürgermeisterwahlkampf in Mannheim dann noch Fahrt aufgenommen: Die SPD schickte Kevin Kühnert in die Neckarstadt zur Unterstützung ihres Kandidaten Thorsten Riehle, die Grünen klebten für den Sozialdemokraten Plakate und entwickelten mit der SPD sogar noch die kleine Programmschrift „Gemeinsam für Mannheim“. Doch es half nichts: Am Sonntagabend ging der bisherige Ordnungs- und Finanzbürgermeister Christian Specht von der CDU als Wahlsieger der Zweitwahl hervor.

Rüdiger Soldt Politischer Korrespondent in Baden-Württemberg.

Für den Sieg der CDU gaben am Ende 860 Stimmen den Ausschlag. Specht kam auf 49,9 Prozent. Der Fraktionsvorsitzende der SPD im Gemeinderat Thorsten Riehle bekam 48,8 Prozent. Im ersten Wahlgang hatte Specht mit 45 Prozent ebenfalls vorn gelegen.