OB-Wahl in Heidelberg : Mehr Grüne in die Rathäuser?

Blick über den Marktplatz auf das Rathaus in der Heidelberger Altstadt am 29.10.2012. Bild: Frank Röth

In den Kommunen sind die Grünen in Baden-Württemberg auch nach elfjähriger Regierungszeit des grünen Ministerpräsidenten schwach vertreten. Nun will es eine ehemalige Ministerin in Heidelberg versuchen.