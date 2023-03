Will die CDU in Großstädten Mehrheiten gewinnen, muss sie auch ins grüne Milieu. In Frankfurt versucht es Uwe Becker mit allen Mitteln – aber die Grünen machen es ihm schwer.

Uwe Becker ist Oberbürgermeister-Kandidat der CDU in Frankfurt, und an einem Freitagabend will er möglichst viele Grüne von sich überzeugen. Die braucht er nämlich, um sich bei der Stichwahl am Sonntag gegen seinen Gegner von der SPD, Mike Josef, durchzusetzen. Becker nä­hert sich also einer Gruppe junger Männer an einem Weinstand – Typ Banker, Mitte 30. Es läuft gut. Sie hören ihm zu, manche nicken, nippen an ihren Rieslinggläsern, Infozettel machen die Runde. Becker schließt mit den Worten: „Wir müssen Frankfurt wieder flottmachen.“ Einer der Männer schaut überrascht, „Frankfurt flottmachen“, wiederholt er, nicht bös­willig, eher amüsiert. Becker lässt sich nichts anmerken, zieht schnell weiter. Ob sie ihn nächsten Sonntag wählten? Die jungen Männer schütteln den Kopf.

Parteifreunde beschreiben Becker mit „bieder, bodenständig, Becker“. Der Friedberger Platz hingegen, auf dessen Markt freitagabends Hunderte essen und trinken, liegt im Frankfurter Nordend, einer Hochburg der Lastenradfahrer. Die Gespräche, die Becker hier führt, sind freundlich und distanziert. Ein bisschen wie Becker selbst. Eine Frau, der er Infozettel gegeben hat, sagt: „Es ist gut, dass es solche Leute gibt, die sich so intensiv einbringen“, sagt sie und stellt ihren Rotwein ab. „Für Frankfurt ist es nicht schlimm, wenn der Herr Becker OB wird“, sagt sie, auch wenn sie sich selbst eine Grüne an der Spitze gewünscht hätte. Vielleicht ist das schon ein Erfolg für die CDU in der Großstadt: Zum Feindbild taugt Becker nicht.

Manche Wähler sind überrascht, dass Uwe Becker sympathischer rüberkommt als auf seinen Plakaten. Seine ganze Kampagne wirkt wie aus der Zeit gefallen: ein wenig vorteilhaft aus­geschnittener Kopf eines etwas gequält lächelnden Mannes in seinen Fünf­zigern, vor blauem Grund mit kursiver Schrift. Das ist aber Absicht. Eine Kommission der CDU, in der auch Petra Roth saß, die Frankfurt 17 Jahre lang regierte, beriet Becker bei der Auswahl. Auf anderen Plakatmotiven sah er dynamisch, weltläufig aus, heißt es. „Uwe ist bodenständig, so ist auch die Kampagne. Sonst ist es nicht au­thentisch“, sagt einer, der dabei war.

Normalerweise wäre er chancenlos

Becker, der einst bei der Sparkasse arbeitete, dann hauptamtlich Kom­munalpolitik machte, Kämmerer und Sozialdezernent war, bis 2021 Bürgermeister von Frankfurt, ist so was wie der Antityp seines Vorgängers, des in­zwischen abgewählten und wegen Vorteilsnahme verurteilten Peter Feldmann. Dass der kontrollierte Uwe Becker im Überschwang der Eintracht den Fußballpokal wegnehmen könnte, wie Feldmann es tat – schwer vorstellbar.

Becker strahlt Korrektheit aus. Seit eineinhalb Jahren ist er Staatssekretär für Bundes- und Europaangelegenheiten in Wiesbaden. „Büroklammer“ nennen ihn Kabinettsmitglieder, beschreiben ihn als langweilig. Normalerweise, da ist man sich in der Landespartei einig, wäre er chancenlos. Aber die Menschen wünschten sich vielleicht „bieder und bodenständig“ oder zumindest das Gegenteil von „cool und korrupt“. Der SPD-Kandidat Josef hat sich von Feldmann distanziert, seine Abwahl vorangetrieben – aber natürlich hängt der Skandal seiner Partei im Wahlkampf nach. Würden linke Wähler zu Hause bleiben, weil sie von der Korruptionsaffäre enttäuscht sind, CDU-Wähler aber mobilisiert werden, wäre das ein Vorteil für Becker.

Spricht man mit Matthias Jung von der Forschungsgruppe Wahlen darüber, was einen guten CDU-Politiker für die Großstadt ausmache, sagt er, dass sich die Kandidaten der Partei vor allem dort haben durchsetzen können, „wo es eine Schwäche des politischen Gegners gab – und es markante eigene Persönlichkeiten gab, die eine Form der Mo­dernität verkörperten“.

In der seit Jahrzehnten geführten Debatte, ob die CDU Großstadt kann, sehen sich manche durch die Berlin-Wahl bestätigt, aus der die CDU als stärkste Kraft hervorging: Geht doch! Jung hält das für Quatsch, schließlich habe man nur ein Drittel der Wähler auf sich vereint. „Die scheinbare Stärke hat viel damit zu tun, dass sich das dominierende linke Lager auf drei Parteien aufteilt.“

Viel kleinere Großstädte gingen verloren. Mainz, Kassel, Darmstadt – die CDU-Kandidaten erreichten mit weit unter 20 Prozent nicht mal die Stichwahl. Bei der Bundestagswahl vor eineinhalb Jahren verlor die CDU in Frankfurt wie in vielen Großstädten ihre Direktmandate. Auf die haben die Kandidaten überhaupt nur eine Chance, wenn der Trend gut ist. War er nicht. In der Fraktion sitzen heute mehr Politiker vom Land, weniger Großstädter.