Aktualisiert am

Lieber in die Toskana als nach Canossa

Fraktur : Lieber in die Toskana als nach Canossa

Ob Putin oder Pandemie: Die Berliner Politik übt sich in Selbstkritik. Doch noch nicht jede(r) rauft sich schon die Haare.

Hurra, wir haben gesiegt, erstmals wieder seit 1870/71! Und wir können uns, was ebenfalls alles andere als selbstverständlich ist, richtig gut dabei fühlen. Denn dieses Mal waren wir klar auf der Seite der Opfer und führten einen gerechten Krieg gegen einen Feind, der so heimtückisch über uns hergefallen war, dass sogar Putin noch etwas von ihm hätte lernen können.

Berthold Kohler Herausgeber. Folgen Ich folge

Wie? Sie meinen, es sei noch zu früh, unseren Triumph über Corona zu feiern? Der deutsche Defätismus ist wirklich unausrottbar. Nehmen Sie sich bitte ein Beispiel an unseren Politikern, die sind da viel besser drauf. Die wollen nach dem langen Kampf gegen die Pandemie nun wenigstens den Freedom-Day-Bonus kassieren, weil es mit der Friedens­dividende ja Essig ist.

Aber immerhin hat der Zwei-Fronten-Krieg ein Ende. Unter diesen Umständen muss unsere Devise jetzt lauten: Kanülen zu Kanonen! Wer braucht denn noch Spritzen, wenn die Republik auf Impfpflicht, Lockdown und FFP2-Masken verzichten kann? Wenn das nicht bedeutet, dass wir das Virus vernichtend geschlagen haben, was dann?

Die Selbstanklage feiert fröhliche Urständ

Gut, unser General Lauterbach machte, als die Siegesparade in Berlin schon fast das Brandenburger Tor erreicht hatte, noch einen Rückzieher bei der Aufhebung der Quarantänepflicht. Aber wahrscheinlich suchte er nur krampfhaft nach einem Grund für die Selbstkritik, die in Berlin schwer in Mode ist, seit der Bundespräsident damit angefangen hat. Ob Morgenmagazin oder mitternächtliche Talkshow: Auch in den medialen Beichtstühlen der Republik heißt es nun: Mea culpa, mea maxima culpa!

Die Selbstanklage, da zahlt sich jahrzehntelange Erfahrung aus, feiert fröhliche Urständ. Der Gesundheitsminister geißelte sich wegen seiner Entscheidung, die Isolationspflicht aufzuheben, nicht nur im Fernsehen, sondern zur Sicherheit auch noch einmal auf Twitter. Wie ernst es ihm damit war, zeigte die Uhrzeit. Die Sprecher der Morgennachrichten konnten dann mit bebenden Stimmen berichten: Seit 2 Uhr 37 wird jetzt zurückgenommen.

Beim Abschwören vom Glauben an das Gute in Putin tun die Genossen sich aber deutlich schwerer. Es würde diese Kolumne sprengen, wenn man hier die Namen all der Sozialdemokraten auflisten wollte, die sich noch kübelweise Asche aufs Haupt kippen müssten (ash bucket challenge), aber sich noch nicht einmal die Haare gerauft haben.

Auch bei Merkel zeigen sich Symptome des Starrsinns

Doch auch im christlichen Lager gibt es Politiker, die ihr Gewissen erleichtern sollten. CSU-Chef Söder etwa hatte noch vier Wochen vor Putins Überfall auf die Ukraine gesagt: „Russland ist ein schwieriger Partner, aber kein Feind Europas.“ Diese Behauptung über den schwierigen Partner lässt sich nur aufrechterhalten, wenn man meint, die Ukraine gehöre zu Asien oder Afrika.

In zwei Fällen fällt die Weigerung, Irrtümer einzugestehen, ganz besonders auf. Natürlich bei Schröder, der inzwischen erfolgreich auf Unzurechnungsfähigkeit plädieren könnte. Aber auch bei seiner Nachfolgerin, die ebenfalls erste Symptome des Starrsinns zeigt, den die Krankenkassen langsam als Berufskrankheit anerkennen müssten, jedenfalls bei Bundeskanzlern.

Mehr zum Thema 1/

Auch Merkel ging wegen ihrer Russlandpolitik noch nicht nach Canossa und auch nicht nach Butscha, wohin Selenskyj sie eingeladen hat. Sie fuhr lieber mit ihrer alten Busenfreundin Schavan in die Toskana. Das wirkte ähnlich weltentrückt wie in einem anderen Fall die Geburtstagsparty auf Mallorca. Ehrlich gesagt würden aber auch wir lieber die Kulturschätze Italiens besichtigen als den Krieg in der Ukraine. Allerdings warnten wir schon immer vor Putin.

Doch müssen wir bekennen, trotzdem mit Gas geheizt zu haben, von dem wir jedenfalls wussten, dass es nicht aus der Steckdose kommt. Das Märchen unserer Politiker, der flüchtige Stoff aus Sibirien sei eine Brücke in unsere Zukunft wie auch zu unseren russischen Nachbarn, haben wir freilich keine Sekunde lang geglaubt. Wir wollten, so viel Selbstkritik muss sein in diesen Zeiten, es einfach nur warm haben.