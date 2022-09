CDU mit Frauenquote : Nur wer sich ändert, hat Zukunft

Die CDU bekommt eine Frauenquote, obgleich etwa zwei Drittel der Parteitagsfunktionäre nicht unbedingt dafür sind. Dutzende, vor allem junge Frauen haben auf dem Parteitag der Union in Hannover dagegen geredet, eine Quotierung als antiquiert, stigmatisierend oder gar als „Angriff auf die innerparteiliche Demokratie“ attackiert.

Doch zweierlei sprach dennoch dafür: Die Zahlen und die Tatsache, dass praktisch die gesamte Parteiführung nach gründlicher Betrachtung für den Kompromiss geworben hat, den die Satzungskommission in monatelangen Sitzungen erarbeitet hatte. Denn was die CDU nun bekommt, ist ja, wie der Vorsitzende Friedrich Merz in seiner temperamentvollen Rede am Ende der Debatte noch einmal klarstellte, eine moderate und zeitlich befristete Regelung.