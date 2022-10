NSU-Terroristin : Zschäpe scheitert vor dem Verfassungsgericht

Beate Zschäpe ist mit einer Beschwerde vor dem Bundesverfassungsgericht gescheitert. Wie die Karlsruher Richter am Montag bekanntgegeben haben, wurde die Verfassungsbeschwerde dort nicht zur Entscheidung angenommen. Dabei handelt es sich um die erste Hürde, die genommen werden muss, noch ehe über die Zulässigkeit einer Beschwerde befunden wird. Was die Anwälte in Karlsruhe vorgetragen haben, reichte hierfür nicht aus.

Marlene Grunert Redakteurin in der Politik.

Zschäpe ist die einzige Überlebende des Kerntrios des „Nationalsozialistischen Untergrunds“, zu dem außerdem Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt gehörten. 14 Jahre lang beging die Terrorgruppe mithilfe vieler Unterstützer Morde, Anschläge und Raubüberfälle. Erst 2011 flog sie auf. Sieben Jahre später sprach das Oberlandesgericht München Zschäpe wegen der Ermordung von neun Menschen mit Migrationshintergrund und einer Polizistin schuldig. Hinzu kamen versuchter Mord in mehr als 30 Fällen durch Bomben- und Sprengstoffattentate sowie schwere Brandstiftung.

Gegen das Urteil legten Zschäpes Verteidiger zunächst Revision beim Bundesgerichtshof (BGH) ein. Sie hatten stets einen Freispruch ihrer Mandantin gefordert, der nie nachgewiesen werden konnte, an den Tatorten gewesen zu sein. An der rechtlichen Argumentation der Münchener Richter, die Zschäpe wegen Mittäterschaft verurteilt hatten, gab es aus Sicht des BGH aber nichts auszusetzen. Zschäpe habe „maßgeblichen Einfluss auf die Planung der Taten sowie auf den gemeinsamen Tatentschluss und den weiteren Willen ihrer Komplizen zur Tatbegehung“ besessen, so die Richter im vergangenen August. Sie habe, wie es in Fragen der Täterschaft regelmäßig heißt, ausreichend „Tatherrschaft und Tatinteresse“ besessen.

Klage vor Europäischem Gerichtshof für Menschenrechte?

Zschäpe zog daraufhin sowohl gegen die BGH-Entscheidung als auch gegen das Münchner Urteil vor das Verfassungsgericht. Dort rügte sie eine Verletzung des Rechts auf rechtliches Gehör und einen gesetzlichen Richter, außerdem einen Verstoß gegen das Willkürverbot. Vor allem, so argumentierten ihre Anwälte, sei der BGH verpflichtet gewesen, über die Revision mündlich zu verhandeln.

Das Verfassungsgericht hat nun klargestellt, dass aus dem Recht auf rechtliches Gehör kein Anspruch auf eine mündliche Verhandlung folgt. Der BGH kann von einer mündlichen Verhandlung absehen, wenn er eine Revision für offensichtlich unbegründet hält. So war es hier. Eine Rolle spielt auch, ob in der ersten Instanz eine Verhandlung stattgefunden hat. In München erstreckte sie sich über 373 Tage. Wie das Verfassungsgericht außerdem deutlich gemacht hat, können sich die Beteiligten auch in schriftlichen Verfahren ausführlich äußern. Zschäpes Anwälte hätten „bestenfalls fragmentarisch“ mitgeteilt, was sie darüber hinaus in einer Verhandlung vorgetragen hätten.

Die Verfassungsrichter teilen auch nicht die Einschätzung, wonach das BGH-Urteil „überraschend“ und eine mündliche Verhandlung schon deshalb geboten gewesen sei. Aus Sicht des Verfassungsgerichts entsprachen die Erwägungen zur Mittäterschaft vielmehr der ständigen Rechtsprechung und waren rechtsfehlerfrei. Auch von einer willkürlichen BGH-Entscheidung könne keine Rede sein. Die Verfassungsbeschwerde gegen das Münchner Urteil scheiterte schon daran, dass sich Zschäpes Anwälte inhaltlich nicht damit auseinandersetzten.

Vor deutschen Gerichten sind die Verfahren um die rechtskräftig verurteilte Rechtsterroristin nun beendet. Eine Klage vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte wollen Zschäpes Anwälte eigenen Angaben nun prüfen.