„NSU-2.0“-Prozess : Eine schier endlose Liste des Hasses

Am Ende dieses ersten Prozesstags, an dem man der Auflistung all des Hasses kaum mehr folgen kann, den der Angeklagte in die Welt hinausgespien haben soll, will der Mann direkt aussagen. „Es kommt ’ne umfangreiche Erklärung zur Sache von mir“, sagt Alexander M. Er sei „hochmo­tiviert“, wolle die Dinge so „nicht stehen lassen“. Doch die Richterin widerspricht ebenso wie einer seiner Anwälte. Vereinbart sei eine Erklärung zu einem späteren Termin. M. widerspricht erst, nimmt es dann aber grummelnd und kopfschüttelnd hin.

Der Mann, von dessen Aussage für die hessischen Sicherheitsbehörden sehr viel abhängt, folgt am ersten Prozesstag vor dem Frankfurter Landgericht aufmerksam der Verlesung der Anklageschrift. Über mehr als zwei Stunden wird jede einzelne der mehr als 100 Drohungen verlesen, die M. per Fax, E-Mail oder SMS verschickt haben soll. Es ist eine nicht enden wollende Auflistung des Has­ses und der Menschenverachtung. Ziel waren stets Personen, die anders sind als der Angeklagte selbst: Frauen, die in der Öffentlichkeit stehen vor allem, Frauen mit Migrationsgeschichte, Vertreterinnen der Linkspartei, aber auch Journalistinnen und Journalisten. M. soll sie als „Türkensau“, „Fotze“, „Abfall“, „Volks­­schädling“ bezeichnet haben – die Liste ließe sich lange fortsetzen.

Daten waren nicht öffentlich zugänglich

Die Anklage wirft M. unter anderem Beleidigung in 67 Fällen, versuchte Nö­tigung, Bedrohung, Verbreiten von Kennzeichen verfassungswidriger Organi­sationen, öffentliche Aufforderung zu Straftaten und Verstoß gegen das Waffengesetz vor. Allein die Auflistung all seines mutmaßlichen Besitzes von kinder- und jugendpornographischem Material dauert am Mittwoch lange. Von Au­gust 2018 bis zu seiner Festnahme im Mai 2021 soll M. an eine Vielzahl von Personen und Institutionen Drohungen verschickt haben. Teilweise imitierte der Drohbriefschreiber den Stil eines Ge­richtsurteils, verschickte „Todesurteile“ im Namen des deutschen Volkes. Teilweise schilderte er, wie er auch die Kinder und Eltern der Bedrohten ermorden wolle. Unterschrieben wurden die Drohungen meist mit „Heil Hitler NSU 2.0“, in Anlehnung an den „Nationalsozialis­tischen Untergrund“, dessen Mitglieder neun Menschen mit Migrationsgeschichte und eine Polizistin ermordeten.

Das erste Drohschreiben – in Form ei­nes Faxes, versendet auf verschlüsseltem Weg über einen Internetanbieter – ging im August 2018 an die Frankfurter Anwältin Seda Basay-Yildiz, die im Münchner NSU-Prozess Angehörige ei­nes Mordopfers vertreten hatte. In dem Fax schrieb M. der Anwältin laut Anklage „Du miese Türkensau machst Deutschland nicht fertig“, ihre damals zweijährige Tochter nannte er namentlich und drohte, sie zu „schlachten“. In vielen weiteren Schreiben an die Anwältin soll er die Drohungen wiederholt haben. Zuweilen soll er sie auch gegen ihre Eltern ge­richtet haben, ebenfalls namentlich mit Wohnanschrift genannt. All die Daten aber waren nicht öffentlich.