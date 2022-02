„NSU-2.0“-Prozess in Frankfurt : Angeklagter weist Vorwürfe zurück

In meist aggressivem Ton gibt Alexander M. an, er habe keine Drohschreiben versandt und keine Straftaten begangen. Gegen die Ermittlungsbehörden erhebt er schwere Vorwürfe.

Im Prozess gegen den mutmaßlichen Verfasser der „NSU-2.0“-Drohschreiben hat der Angeklagte in einer zum Teil widersprüchlichen und meist in aggressivem Ton vorgetragenen Erklärung sämtliche Tatvorwürfe zurückgewiesen und im Gegenzug schwere Vorwürfe gegen die Ermittlungsbehörden erhoben. Er habe keine Drohschreiben versandt und keine Straftaten begangen, sagte Alexander M. am Donnerstag vor dem Landgericht Frankfurt.

Der 54 Jahre alte Berliner wird beschuldigt, zwischen August 2018 und März 2021 mehr als hundert Drohschreiben versandt zu haben. Viele davon waren mit dem Kürzel „NSU-2.0“ versehen; M. wird in einer Vielzahl von Fällen unter anderem Beleidigung, Nötigung und Bedrohung vorgeworfen.

Zweifel an Herkunft der Daten

In vielen Fällen wurden in den Drohschreiben nichtöffentliche Daten der Bedrohten und ihrer Familienangehörigen verwendet – etwa im Falle der Frankfurter Anwältin Seda Basay-Yildiz. Die Anklage geht nicht darauf ein, woher M. die Daten gehabt haben soll. Nach seiner Festnahme teilten Ermittler mit, er habe diese telefonisch bei Polizeidienststellen erfragt, indem er sich als Beamter ausgegeben habe. Das wird auch von Betroffenen der Drohschreiben angesichts der Vielzahl der Daten angezweifelt.

Lange stand eine rechtsextreme Chatgruppe der Polizei im Fokus der Ermittlungen; von der Kennung einer der Teilnehmerinnen war eine Datenabfrage zu Basay-Yildiz kurz vor dem Eingang der ersten Drohung erfolgt. Deswegen war angenommen worden, dass die Chatgruppe in einem Zusammenhang mit den Drohschreiben stehen könnte.

M. warf der Staatsanwaltschaft am Donnerstag „Tricksereien“ vor und forderte die Aussetzung des Verfahrens. Es gebe „keine belastbaren Beweise“ gegen ihn. Er selbst sei als „nützlicher Idiot ermittelt“ worden, dem man aufgrund seiner Vorstrafen „alles in die Schuhe“ habe schieben können. Es wäre für ihn unmöglich gewesen, telefonisch an derart „streng geheime Dienstgeheimnisse“ zu gelangen.

M. bestreitet, Drohschreiben an Basay-Yildiz verschickt zu haben

M. gab an, er sei Teil einer geschlossenen Chatgruppe gewesen, in der der „sogenannte NSU-2.0“ seiner Einschätzung nach „koordiniert“ worden sei. In der Gruppe seien Zugangsdaten für ein verschlüsseltes Archiv geteilt worden. In der Chatgruppe seien vermutlich auch Polizeibeamte aktiv gewesen – beweisen könne er das aber nicht. Es sei dort „namentlich“ gegen Basay-Yildiz „gehetzt“ worden, sagte M. Wegen der Anwältin habe es „enorm Ärger gegeben“.

Grund sei auch gewesen, dass ein Beamter der hessischen Polizei aufgrund des Rücktritts des hessischen Polizeipräsidenten Selbstmord begangen habe. Das sei „Insiderwissen“ der Polizei, so M. In der Gruppe habe es geheißen, Basay-Yildiz gelte es, mit „leeren Drohungen zuzuschütten“, es wurde zur „Nachahmung aufgefordert“. M. bestritt, selbst Drohungen an Basay-Yildiz versandt zu haben.

M. sagte weiter, er sei in die Chatgruppe von einem Bekannten Mitte 2019 aufgenommen worden. In der Gruppe sei es um „rechte Politik“ gegangen, die Diskussionen seien „in hohem Maße spannend und lustig“ gewesen, auch wenn der Umgangston „unter aller Sau“ gewesen sei. Diskutiert worden sei etwa über „die jüdische Weltverschwörung“. Er habe in den Chat geschrieben, diese könne er „nicht erkennen“, eine solche werde „völlig überschätzt“. Schuld an allem seien Deutsche, die linke Parteien wählten.

Er sei im Sommer 2020 aus der Gruppe ausgetreten, sagte M. Später sprach er von seinem Ausschluss aus der Gruppe. M. gab an, er könne Mitglieder der Gruppe namentlich nennen, doch wäre das für ihn „zum Nachteil“, dann müsse er in ein „Zeugenschutzprogramm“.

Fragen wollte M. nicht beantworten

M. widersprach zudem weiteren Anklagepunkten, so habe er nicht gegen das Waffenrecht verstoßen, keinen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte geleistet; bei den laut Anklage zahlreichen kinder- und jugendpornographischen Aufnahmen auf seinen Datenträgern handele es sich um „ganz normale Pornographie“.

Fragen zu seiner Erklärung wollte M. nicht beantworten. Dem Gericht einen Zugang zu ermöglichen zu offenbar noch verschlüsselten Dateien auf seinem Computer lehnte er ebenfalls ab.

Ein Vertreter der Staatsanwaltschaft widersprach den Darstellungen von M. Viele Punkte seiner Erklärung ließen sich „sofort widerlegen“. So sei etwa der Tod eines Polizeibeamten in Hessen, den M. einen Suizid genannt hatte, öffentlich bekannt gewesen.

Eine Anwältin, die die Nebenklägerin Basay-Yildiz vor Gericht vertritt, sagte, an der „Täterschaft“ von M. gebe es keinen Zweifel. Dieser versuche „ganz offensichtlich, Lücken, die es tatsächlich in den Ermittlungen gibt“, auszunutzen. Etwa jene, dass zum Teil offen sei, wo die Daten aus den Drohschreiben herstammten. Doch ließen sich viele der von M. vorgebrachten Behauptungen leicht widerlegen – etwa jene, Basay-Yildiz sei in den Fokus geraten, nachdem der hessische Polizeipräsident zurückgetreten sei.

Der Rücktritt erfolgte erst 2020, das erste Drohschreiben an Basay-Yildiz ging jedoch schon im August 2018 ein. M. unterbrach die Ausführungen der Vertreterin der Nebenklage trotz mehrfacher Ermahnungen der Richterin wiederholt und beschimpfte die Anwältin.