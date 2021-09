Prozess gegen Ex-KZ-Sekretärin : 96 Jahre alte Angeklagte im Stutthof-Prozess ist flüchtig

Im womöglich letzten NS-Prozess in Deutschland sollte am Donnerstag die Hauptverhandlung beginnen. Doch die 96 Jahre alte Angeklagte ist untergetaucht. Das Landgericht Itzehoe hat Haftbefehl erlassen.

Der leere Platz für die Angeklagte im Gerichtssaal in Itzehoe am Donnerstag Bild: AP

Der Prozess gegen eine frühere Sekretärin im deutschen Konzentrationslager Stutthof hat am Donnerstag zunächst nicht wie geplant vor dem Landgericht Itzehoe eröffnet werden können. Stattdessen wurde gegen die 96 Jahre alte Angeklagte Irmgard F. Haftbefehl erlassen, weil sie flüchtig ist. Das teilte der Richter Dominik Groß am Vormittag mit. Eine Gerichtssprecherin wurde mit der Aussage zitiert, Irmgard F. habe ihr Heim in Quickborn im Kreis Pinneberg am Morgen in unbekannte Richtung verlassen, sie habe ein Taxi genommen.

Das Fahrziel soll die U-Bahn-Station in Norderstedt gewesen sein, ein Vorort im Hamburger Norden. Der Beginn der Hauptverhandlung musste demnach auf unbestimmte Zeit verschoben werden. Ursprünglich war die Verlesung der Anklage geplant.

Beihilfe zum Mord in 11.000 Fällen

Irmgard F. ist der Beihilfe zum Mord in 11.000 Fällen angeklagt. Sie soll laut Anklage als Stenotypistin und Schreibkraft in der Lagerkommandantur des Konzentrationslagers zwischen Juni 1943 und April 1945 den Verantwortlichen des Lagers bei der systematischen Tötung von Gefangenen Hilfe geleistet haben. Es ist damit ein weiterer Prozess gegen KZ-Mitarbeiter, in dem es nicht darum geht, dass der Angeklagten vorgeworfen wird, selbst gemordet oder Morde befohlen zu haben, sondern darum, dass sie durch ihre Arbeit im Lager dazu beigetragen hat, dass die Mordmaschine immer weiter laufen konnte.

Zuvor hatte es bereits Prozesse gegen Wachmänner des KZ Stutthof gegeben: im vergangenen Jahr war der 93 Jahre alte Bruno Dey vom Landgericht Hamburg der Beihilfe zum Mord in 5232 für schuldig befunden worden, weil er von August 1944 bis April 1945 SS-Wachmann in Stutthof war. Weil er zum Zeitpunkt der Tat so jung war, wurde er zu zwei Jahren Jugendstrafe auf Bewährung verurteilt.

Die Richterin Anne Meier-Göring hatte bei der Urteilsverkündung mit Blick auf Dey geäußert, er habe sich nur als Beobachter dieser Hölle gesehen, die Stutthof war. Dabei sei er einer der Gehilfen dieser menschengemachten Hölle gewesen. Auch der Prozess gegen Irmgard F. wird aufgrund ihres jugendlichen Alters damals vor einer Jugendstrafkammer verhandelt.

1944 kamen mehr als 70.000 Menschen in das Lager

Das KZ Stutthof, gut 40 Kilometer östlich von Danzig, war im September 1939 das erste, das außerhalb des Gebietes des Deutschen Reiches errichtet wurde. Insgesamt sollen etwa 110.000 Menschen im Lager eingesperrt gewesen sein, etwa 65.000 starben.

Vor allem in der zweiten Hälfte des Jahres 1944 wuchs das Lager dramatisch an, es kamen in diesem Jahr wohl mehr als 70.000 Menschen; vor allem Juden wurden in großer Zahl in das Lager gebracht, es waren viele Frauen und Kinder. Der Lagerkommandant hatte den Befehl erhalten, die Juden zu vernichten. In dem Lager gab es eine Gaskammer. Viele Menschen aber wurden gezielt getötet durch Hunger, Krankheit und schwerste Arbeit.

Spätestens ab September 1944, sagte Meier-Göring bei der Urteilsverkündung in Hamburg, sei das Lager so ausgestaltet und organisiert gewesen, dass Bedingungen geherrscht hätten, die zumindest die jüdischen Gefangenen und jene aus den osteuropäischen Ländern über kurz oder lang unter seelischen und körperlichen Qualen sterben ließen.

Dey hatte sich im Hamburger Prozess mehrmals entschuldigt und gerührt gezeigt, aber auch immer wieder Unverständnis erkennen lassen, warum er an dem Sterben Schuld gewesen sein soll. Er habe nur Befehle ausgeführt. Für den Prozess gegen Irmgard F. waren ursprünglich 27 Verhandlungstermine bis Juni 2022 angesetzt.