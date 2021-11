„Unpräzise und mutlos“ : NRW legt Fahrradgesetz vor – Radverbände lehnen es ab

In Nordrhein-Westfalen ist ein Gesetz zur Stärkung des Radverkehrs verabschiedet worden. Der Landtag nahm den Entwurf am Donnerstag mit den Stimmen der schwarz-gelben Regierungsfraktionen an. Es ist das erste Gesetz dieser Art in einem Flächenland. Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU), der erst vor gut einer Woche Armin Laschet im Amt nachgefolgt ist, hatte das Gesetz noch zu seiner Zeit als Verkehrsminister ausgearbeitet. Es geht auf die erfolgreiche Initiative „Aufbruch Fahrrad“ zurück.

Wüst, der selbst oft in die Staatskanzlei radelt, betonte in seiner Zeit als Verkehrsminister immer wieder, in einem Pendlerland wie NRW dürfe niemandem das Verkehrsmittel vorgeschrieben werden. Noch 2017 hatte die schwarz-gelbe Landesregierung in ihrem Koalitionsvertrag dem Thema Fahrrad im fünfseitigen Verkehrskapitel gerade einmal sechs Zeilen gewidmet.

„Unpräzise, unverbindlich und mutlos“

Als das Bündnis aus Rad- und Umweltvereinen 2019 dann aber mehr als 200.000 Unterschriften vorlegte – dreimal so viele wie für eine Volksinitiative nötig –, schwenkten CDU und FDP um und erarbeiteten ein entsprechendes Gesetz. Laut Gesetzestext soll das Rad künftig anderen Verkehrsmitteln gleichgestellt und die Planung beim Ausbau von regionalen Radwegen beschleunigt werden. Außerdem soll der Anteil des Fahrrads am Verkehrsaufkommen im Land von derzeit etwa neun auf 25 Prozent gesteigert werden. Das hatte – bis 2025 – auch die Volksinitiative gefordert.

Im Gesetzestext wird kein konkretes Datum genannt. Radverbände reagierten deshalb enttäuscht. Der ADFC NRW kritisiert, der Gesetzestext sei „unkonkret und ohne zeitliche und finanzielle Aussagen“. Weil das Fahrradgesetz „unpräzise, unverbindlich und mutlos“ sei, werde es nicht die gewünschte Wirkung entfalten: „Sicherheit im Straßenverkehr, Klimaschutz und Lebensqualität.“