Wieder Kritik vom Rechnungshof an Schwarz-Grün

Nordrhein-Westfalen : Wieder Kritik vom Rechnungshof an Schwarz-Grün

In NRW hat die Regierung für ihre Etatpolitik vom Rechnungshof die zweite Ohrfeige in nicht einmal drei Wochen bekommen. Die schwarz-grüne Koalition gibt sich dennoch gelassen.

CDU und Grüne hatten sich vorgenommen, das bisher so turbulente nordrhein-westfälische Etatjahr mit einem harmonischen Akzent ausklingen zu lassen. Am Dienstagnachmittag wollten die Fraktionsspitzen der seit Sommer amtierenden schwarz-grünen Regierungskoalition ihre Änderungsanträge für den Haushalt 2023 vorstellen, über den der Landtag in wenigen Tagen abstimmt. Den Koalitionären schweben Änderungen im Volumen von immerhin rund 76 Millionen Euro zugunsten von Kindern, Jugendlichen, Verkehr, Ehrenamt, Sport, Nachhaltigkeit, biologischer Vielfalt oder innerer Sicherheit vor.

Endgültig wollte Schwarz-Grün mit diesem Signal seinen heftigen Konflikt mit dem Landesrechnungshof (LRH) um den mit Krediten in Höhe von fünf Milliarden Euro ausgestatteten Rettungsschirm „Krisenbewältigung“ hinter sich lassen.

Finanzminister Marcus Optendrenk (CDU) hatte ursprünglich vor, übrig gebliebene Kredite aus dem bis Ende Dezember befristeten Corona-Fonds in das neue Sondervermögen zu verschieben. Das hätte den angenehmen Effekt gehabt, dass der sogenannte Kernetat des bevölkerungsreichsten Bundeslands trotz multipler Folgen durch Ukrainekrieg und Energiekrise weiter ohne neue Schulden ausgekommen wäre.

„Nicht hinreichend begründet“

Doch Ende November brandmarkte der LRH dieses Vorgehen in einer ersten Sonderprüfung als verfassungswidrig. Daraufhin kündigte die Regierung an, nun doch von der Ausnahmeregelung der Schuldenbremse Gebrauch zu machen. Vergangene Woche stellte die schwarz-grüne Landtagsmehrheit dann dafür die „außergewöhnliche Notsituation“ fest. Nordrhein-Westfalen sei rascher und heftiger von der Krise erfasst worden als bis vor Kurzem noch erhofft, hieß es.

Doch der Rechnungshof ist noch immer nicht zufrieden. Am Montagnachmittag wurde eine zweite geharnischte Stellungnahme der unabhängigen Prüfbehörde bekannt. „Die erhebliche Beeinträchtigung der staatlichen Finanzlage ist eine verfassungsrechtliche Voraussetzung für eine Ausnahme von der Schuldenbremse. Diese erhebliche Beeinträchtigung ist nicht hinreichend begründet“, heißt es im LRH-Papier. Es fehle nicht nur der konkrete Kreditfinanzierungsbedarf – den die Landesregierung noch nicht einmal überschlägig ermittelt habe –, vielmehr habe Schwarz-Grün auch keinen Tilgungsplan vorgelegt.

Zudem müsse die gesetzliche Zweckbestimmung des Sondervermögens präzisiert werden, schrieb der LRH und empfahl das Vorgehen des Bunds und Thüringens als Vorbilder. Sie machten deutlich: Mehr Präzision sei also „trotz aller in einer Krisensituation unstreitig bestehenden Unwägbarkeit grundsätzlich möglich“.

Koalitionäre demonstrativ gelassen

Oppositionsführer Thomas Kutschaty (SPD) sprach von der „zweiten Verfassungsbruchlandung“ innerhalb von zwei Wochen. Schwarz-Grün offenbare einen „eklatanten Mangel an Regierungsfähigkeit“. Werde der Nachtragshaushalt wie von Schwarz-Grün geplant beschlossen, „wäre das ein Verfassungsbruch mit Ansage“.

In dasselbe Horn stieß FDP-Fraktionschef Henning Höne. Schwarz-Grün müsse stärker priorisieren und Einsparmöglichkeiten im regulären Haushalt identifizieren. Wenigstens ein Teil des Geldes für den Rettungsschirm „Krisenbewältigung“ müsse aus dem Kernetat kommen.

Thorsten Schick und Verena Schäffer, die Fraktionsvorsitzenden von CDU und Grünen, gaben sich am Dienstag demons­trativ gelassen. Wie die erste, so werde man auch die zweite Stellungnahme des Rechnungshofs „sorgfältig auswerten“, notwendige Konkretisierungen vornehmen und kommende Woche einen verfassungskonformen Haushalt vorlegen. Zur Wahrheit gehöre freilich, dass die Sichtweise des LRH nicht von allen Fachleuten geteilt werde, sagte Schick und verwies auf ein verwaltungsrechtliches Gutachten für den Landtag, in dem der Autor zu dem Schluss kommt, dass das kreditfinanzierte Sondervermögen wie von Schwarz-Grün geplant gebildet werden darf.

Verena Schäffer fügte an, man könne sich gerne wochenlang über Haushaltstechnik streiten. „Es ist völlig legitim, dass die Opposition das macht, das ist auch ihre Rolle. Unsere Motivation ist, den Menschen und den Unternehmen in NRW zu helfen.“

Die 76 Millionen Euro für die ersten schwarz-grünen haushaltspolitischen Duftmarken sollen nun nicht mit Krediten, sondern durch Umschichtungen im Landesetat 2023 finanziert werden. Das dürfte bei einem Volumen von rund 105 Milliarden Euro nicht allzu schwerfallen.