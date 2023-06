Die kriselnde nordrhein-westfälische SPD soll künftig erstmals von einer Doppelspitze geführt werden. Die Duisburger Landtagsabgeordnete Sarah Philipp und der Vorsitzende der NRW-Landesgruppe im Bundestag, Achim Post, wollen für den Vorsitz des größten SPD-Landesverbandes kandidieren. Das verlautete am Freitag aus Parteikreisen. Auch die „Westdeutsche Allgemeine Zeitung“ und der WDR berichteten.

Das Präsidium und der Landesvorstand kamen am Abend in Dortmund zusammen. Dort stellten sich die Bewerber den Angaben zufolge vor. Am 26. August will die NRW-SPD auf einem Parteitag in Münster ihre neue Führung wählen.

Philipp (40) ist Parlamentarische Geschäftsführerin der SPD-Landtagsfraktion. Der im ostwestfälischen Espelkamp aufgewachsene Post (64) führt seit mehreren Jahren die NRW-Landesgruppe der SPD im Bundestag an. Ob es weitere Kandidaten für den Landesvorsitz geben wird, war zunächst unklar.

Der bisherige SPD-Landesparteichef Thomas Kutschaty war im März - rund zehn Monate nach der Niederlage der SPD bei der NRW-Landtagswahl - zurückgetreten und gab später auch den Vorsitz der Landtagsfraktion ab. Zum Interimsvorsitzenden wurden Marc Herter, der Oberbürgermeister der Stadt Hamm, bestimmt.

Die SPD war bei der NRW-Wahl im Mai 2022 auf einen historischen Tiefstand von 26,7 Prozent abgesackt. Die Suche nach einer neuen Führung für die NRW-SPD gestaltete sich dem Vernehmen nach schwierig und dauerte rund drei Monate.

Während die Partei längere Zeit brauchte, hat sich die SPD-Landtagsfraktion nach dem Rückzug Kutschatys bereits neu aufgestellt. Neuer Vorsitzender der größten Oppositionsfraktion im NRW-Landtag wurde im Mai der Kölner Jochen Ott.