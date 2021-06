Nordrhein-Westfalen : FDP distanziert sich von geplantem Versammlungsgesetz

Bevor es dramatisch wurde: Demonstration gegen das geplante Versammlungsrecht am 26. Juni 2021 in Düsseldorf Bild: dpa

Als harmonisches Doppel präsentieren sich CDU und FDP in Nordrhein-Westfalen gerne. Große Konflikte gab es in der schwarz-gelben Koalition von Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) bisher nicht. Schritt für Schritt arbeitet das Bündnis den Koalitionsvertrag ab, den Laschet im Sommer noch mit Christian Lindner aushandelte, bevor der FDP-Chef sich endgültig in die Bundespolitik verabschiedete.

Reiner Burger Politischer Korrespondent in Nordrhein-Westfalen.



Regelmäßig loben die beiden Duz-Freunde Laschet und Lindner seither die Düsseldorfer Koalition als Vorbild. Als CDU und FDP am Freitag mit einem Grillfest am Rheinufer den vierten Jahrestag ihres Bündnisschlusses feierten, schwärmte Laschet – den es nun auch in die Bundeshauptstadt zieht –, er wünsche sich, dass „ein bisschen dieses Geistes auch in eine künftige Berlin-Koalition einfließen“ werde. „Eine Koalition, an der die FDP beteiligt ist, ist eine bessere als ohne FDP – jedenfalls aus Sicht der CDU“, sagte der Unions-Kanzlerkandidat. Lindner lobte den „Geist der Gemeinsamkeit“.