Nach der Bundestagswahl : NRW-Verkehrsminister Wüst soll Armin Laschet als Ministerpräsident nachfolgen

Nach Informationen der F.A.Z. wird Armin Laschet am Dienstagabend seinen Nachfolger als Ministerpräsident und CDU-Landesvorsitzender in NRW vorschlagen. Wüst gilt als Favorit.

Nach dem CDU-Debakel bei der Bundestagswahl hat Armin Laschet angekündigt, seine Nachfolge in Nordrhein-Westfalen rasch zu klären. Wie die F.A.Z. am Dienstag aus Kreisen der Landes-CDU erfuhr, soll der bisherige NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst neuer Ministerpräsident werden und auch den Landesvorsitz der Partei übernehmen. Bei einer Sondersitzung des CDU-Landesvorstands am Abend will Laschet demnach seinen Personalvorschlag unterbreiten.

Laschet hatte vor der Bundestagswahl angekündigt, er gehe „ohne Rückfahrkarte“ nach Berlin – auch, wenn er nicht Kanzler werde. Deshalb muss für die Spitzenämter in Nordrhein-Westfalen, die er bisher innehat, die Nachfolge geklärt werden.

Wüst galt als Favorit für beide Ämter. Mehrere namhafte CDU-Landespolitiker hatten sich in den vergangenen Wochen dafür ausgesprochen, das Regierungsamt und den CDU-Landesvorsitz in einer Hand zu belassen. Dabei richtet sich der Blick der CDU auch schon auf die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen im kommenden Mai. Bei der Bundestagswahl hatte die CDU auch im bevölkerungsreichsten Bundesland deutliche Verluste hinnehmen müssen.