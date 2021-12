Wüst nach Corona-Beschlüssen : „Die Informationslage war chaotisch“

Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) hat Respekt für die Arbeit des Robert Koch-Instituts (RKI) eingefordert. Die Bundesregierung müsse auch künftig bei ihren Planungen den Expertenrat des RKI einbeziehen, sagte Wüst nach der Krisenschalte der Ministerpräsidenten der Länder mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Dienstag. Wüst ist aktuell Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK).

Wenige Stunden vor der Spitzenrunde hatte das RKI in einer neuen Stellungnahme sofortige Maßnahmen wie die Schließung von Restaurants und eine Verlängerung der Weihnachtsferien für Schulen und Kitas gefordert. Die Empfehlungen stimmten mit den Auffassungen der Bundesregierung „in einigen Teilen“ nicht überein und gingen über die Empfehlungen des Expertenrats hinaus, sagte Wüst.

Wüst: Dem RKI Respekt entgegenbringen

„Ja, die Informationslage seitens des Bundes im weitesten Sinne war chaotisch und hat auch zu Verunsicherung am heutigen Tage geführt“, räumte Wüst ein. Dass es ein Votum des Expertenrats der Bundesregierung auf der einen Seite und das Papier des RKI als oberste Bundesbehörde auf der anderen Seite gebe, könne man kritisieren. Aber die Institutionen deshalb zu kritisieren, sei unangemessen.

Man müsse auch nicht jeden einzelnen Punkt der Auffassungen des RKI teilen, sagte Wüst. „Aber es ist aus meiner Sicht wichtig, dass dem RKI der Respekt entgegengebracht wird, den es verdient.“ Denn das Bundesinstitut habe mit seiner Arbeit in den vergangenen Monaten der Pandemie „viele Menschenleben gerettet“, so der Ministerpräsident.

Bis zur nächsten Bund-Länder-Konferenz am 7. Januar habe die Bundesregierung zugesagt, konkrete Planungen für das weitere Vorgehen vorzulegen. „Wir werden außerdem über gegebenenfalls notwendige rechtliche Änderungen sprechen müssen und über die Anpassung der wirtschaftlichen Hilfsinstrumente der betroffenen Bereiche.“

Das Fundament des „Schutzwalls gegen Omikron“ seien die beschlossenen Kontaktbeschränkungen, sagte Wüst. Zugleich müsse die Impfkampagne auch im neuen Jahr „mit Hochdruck weiter laufen“, um bis Ende Januar die angestrebten weiteren 30 Millionen Impfungen bundesweit zu erreichen. „Omikron mahnt deshalb mehr denn je zu Entschlossenheit, politischer Führung und zu einem konsequenten und einheitlichen Handeln.“

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat die kurz vor dem neuen Corona-Gipfel veröffentlichten Empfehlungen des RKI unterdessen als „unglücklich“ kritisiert. Das RKI empfehle diametral etwas anderes, als was der neue Expertenrat der Bundesregierung und Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) empfohlen haben, sagte Söder am Dienstagabend in München. „Das hat unter den Ministerpräsidenten und in der Öffentlichkeit zu schwerer Verwirrung geführt“, sagte Söder.

Söder forderte den Bund auf, dafür zu sorgen, dass alle Behörden des Bundes künftig eine einheitliche Linie fahren. Die Vorschläge des RKI, das sofortige Maßnahmen zum Herunterfahren des öffentlichen Lebens gefordert hatte, wären rechtlich derzeit aber auch nicht umsetzbar, sagte Söder. Ohne eine Neueinführung oder Verlängerung der epidemischen Notlage ließen sich so weitreichende Einschnitte nicht mehr umsetzen.

Lauterbach (SPD) sagte nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur in der Bund-Länder-Schalte, es gebe keine wissenschaftliche Zensur, die Veröffentlichung des RKI sei aber „nicht abgestimmt“ gewesen. Das dürfe nicht passieren. Lauterbach selbst hatte einen Lockdown schon zu Weihnachten am Wochenende ausgeschlossen.

Derweil gehen die von Bund und Ländern beschlossenen Maßnahmen im Kampf gegen die Pandemie dem baden-württembergischen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann nicht weit genug. Die verabredeten Kontaktbeschränkungen seien nicht ausreichend, vor allem wenn sich die Lage zuspitze, sagte der Grünen-Politiker am Dienstagabend nach der Ministerpräsidentenkonferenz dem SWR. Den Ländern fehlten weiter die Instrumente, um die Pandemie einzudämmen. Wenn es zu einem Hochlauf der Omikron-Mutante komme, könne er keine Ausgangssperren mehr anordnen, kritisierte Kretschmann.

In einer Protokollerklärung zu dem Beschluss der Bundesregierung und der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten vom Dienstag fordert Baden-Württemberg den Bundestag mit Blick auf die exponentielle Ausbreitung der Omikron-Variante auf, kurzfristig abermals die sogenannte „epidemischen Lage von nationaler Tragweite“ festzustellen. Die Landesregierungen von Baden-Württemberg und Sachsen erklären zudem, dass sie die von Bund und Ländern beschlossenen Maßnahmen gegen die Pandemie für unzureichend halten.