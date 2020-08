NRW-Kommunalwahl : Wie viel Luft nach unten ist noch für die SPD?

Aktualisiert am

Wenn Nordrhein-Westfalen am 13. September neue kommunale Vertreter wählt, steht für die Sozialdemokraten viel auf dem Spiel. Doch auch CDU-Ministerpräsident Armin Laschet hat beim ersten Stimmungstest im Corona-Jahr einiges zu verlieren.

Parteitag als „Autokino“: Die SPD tagt in ihrer Hochburg Dortmund Bild: dpa

Gewöhnlich gelten Kommunalwahlen nicht als kleine Landtags- oder gar Bundestagswahl. Schließlich spielen bei Abstimmungen in Städten und Kreisen jeweilige lokale Begebenheiten und Kandidaten die entscheidende Rolle. Bei den nordrhein-westfälischen Kommunalwahlen am 13. September werden die Wähler ihre Entscheidung aber gewiss auch davon abhängig machen, wie ihre Stadt oder ihr Kreis bisher mit dem Problem Corona zurechtgekommen ist.

Amtsinhaberinnen und Amtsinhaber dürften es in Krisenzeiten leichter haben, gleich im ersten Wahlgang bestätigt zu werden. Der Ministerpräsident und CDU-Landesvorsitzende Armin Laschet wiederum ist dringend darauf angewiesen, dass seine Partei und ihre Kandidaten am 13. September ordentlich abschneiden. Bei den Ratswahlen vor sechs Jahren kam die CDU auf 37,5 Prozent – auf diesem Niveau bewegt sich die Partei derzeit bundesweit in Umfragen.