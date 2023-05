Wegen ihrer Teilnahme an einem Empfang in der russischen Botschaft ist die Frau des früheren Bundeskanzlers entlassen worden. Soyeon Schröder-Kim war für ein Investmentunternehmen in Nordrhein-Westfalen tätig.

Die landeseigene Gesellschaft „NRW.Global Business“ hat sich von der Ehefrau des früheren Bundeskanzlers Gerhard Schröder, Soyeon Schröder-Kim, getrennt. „Frau Schröder-Kim ist mit sofortiger Wirkung freigestellt, und das Dienstverhältnis wird nun durch NRW.GlobalBusiness fristlos beendet“, sagte eine Sprecherin der nordrhein-westfälischen Wirtschaftsministerin Mona Neubaur (Grüne) dem „Kölner Stadt-Anzeiger“ (Dienstag-Ausgabe).

Schröder-Kim sei für das nordrhein-westfälische Handels- und Investment-Unternehmen als Repräsentantin in Südkorea tätig gewesen, schreibt die Zeitung. Sie hatte in der vergangenen Woche mit ihrem Mann an einer Feier in der russischen Botschaft in Berlin teilgenommen und damit für Kritik gesorgt.

„Es gab mehrere Hinweise durch die NRW.Global Business gegenüber Frau Schröder-Kim, dass Repräsentantinnen und Repräsentanten sich in der Öffentlichkeit bei politisch sensiblen Themen, insbesondere bezüglich des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine, nicht äußern sollten“, sagte die Sprecherin der Zeitung. Eine Beendigung des Dienstverhältnisses sei juristisch geprüft worden. „Diese Prüfung ist jetzt abgeschlossen.“

Zum 78. Jahrestag des Sieges über das nationalsozialistische Deutschland, den Russland traditionell am 9. Mai begeht, hatte die russische Botschaft zu einem Empfang eingeladen. Andere deutsche Politiker hatten aus Protest gegen den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine auf die Veranstaltung verzichtet, Schröder und seine Frau hatten dagegen teilgenommen.

Mehr zum Thema 1/

Ein Parteiausschlussverfahren aus der SPD wegen seiner engen Kontakte zu Wladimir Putin und seiner lange Zeit aufrechterhaltenen Tätigkeit für russische Energiekonzerne hatte Schröder vor Kurzem erfolgreich abgewehrt.