Notbremse : Wer verhängt wann Ausgangssperren?

Ein Blick auf Rheinland-Pfalz und Hessen zeigt, wie unterschiedlich die Länder mit nächtlichen Ausgangssperren umgehen. In Mainz geht es bislang strenger zu als in Wiesbaden.

Im Eifellandkreis Bitburg-Prüm ist Rheinland-Pfalz noch dünner besiedelt als andernorts. Hier verteilen sich knapp 100.000 Einwohner auf gut 230 Gemeinden sowie auf mehr als 1000 Gehöfte und Weiler; im Schnitt leben hier sechzig Einwohner auf einem Quadratkilometer. Ausgerechnet hier aber galt bis Sonntag eine Ausgangssperre, die Menschen durften von 21 Uhr bis 5 Uhr ihre Häuser nicht verlassen. Gleiches gilt nun im ebenfalls sehr dünn besiedelten Rhein-Hunsrück-Kreis. In beiden Gegenden lagen die Inzidenzwerte der Corona-Infektionen mehrere Tage über hundert. Anfangs weigerten sich die Kreise, deswegen Ausgangssperren anzuordnen, daraufhin zwang sie die Landesregierung per Erlass dazu.

Julian Staib Politischer Korrespondent für Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland mit Sitz in Wiesbaden. F.A.Z.



Rheinland-Pfalz setzt damit konsequent die sogenannte „Notbremse“ um, auf die sich die Länder in der Ministerpräsidentenkonferenz schon im März geeinigt hatten. Andere sind da zurückhaltender. Etwa das benachbarte Hessen. Die von Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) geführte Landesregierung hatte in der Pandemie lange zu den Vorsichtigen gezählt, just bei der „Notbremse“ aber blieb sie vergleichsweise locker.

Bisher galt, dass in Hessen erst ab einer Inzidenz von zweihundert Ausgangssperren eingeführt werden sollen. Das führt zu dem absurden Zustand, dass nun in Mainz eine nächtliche Ausgangssperre gilt, gegenüber in Wiesbaden aber nicht, obwohl in beiden Städten die Inzidenz über hundert liegt. Am Montagabend gab Bouffier bekannt, dass nun auch in Hessen eine nächtliche Ausgangssperre als „Ultima Ratio“ ab einer Inzidenz von hundert eingeführt werden kann.

Das letzte Mittel

Allerdings überlässt das Land – anders als Rheinland-Pfalz – den Kreisen und kreisfreien Städten die Entscheidung. Diese müssten jeweils konkret begründen, warum die Maßnahme verhältnismäßig sei, sagte Bouffier dazu. Zur Begründung verwies er auf eine Entscheidung des Verwaltungsgerichts Frankfurt, das eine Ausgangssperre aufgehoben hatte mit dem Argument, diese dürfe nur das letzte Mittel sein.

Zuvor hatten bereits andernorts Gerichte Ausgangssperren mit Verweis auf die fehlende Erforderlichkeit und Verhältnismäßigkeit für rechtswidrig erklärt. Das uneinheitliche Vorgehen der Länder bei der sogenannten Notbremse dient der Bundesregierung als Argument dafür, das Thema an sich zu ziehen. Am Dienstag beschloss das Bundeskabinett eine Verschärfung des Infektionsschutzgesetzes. Vorgesehen ist unter anderem eine Ausgangssperre von 21 bis 5 Uhr, wenn in einem Kreis oder einer kreisfreien Stadt an drei aufeinanderfolgenden Tagen die Sieben-Tage-Inzidenz über hundert liegt.

Damit ginge „vollends“ die Verhältnismäßigkeit verloren, sagt der Landrat im Kreis Bitburg-Prüm, Joachim Streit (Freie Wähler). Er hatte vor Gericht Widerspruch gegen die Ausgangsbeschränkungen eingelegt, zu deren Umsetzung das Land seine Verwaltung gezwungen hatte. Streit sagt, er habe großen Respekt vor dem Virus und wolle nicht in eine Ecke mit „Querdenkern“ gestellt werden, doch sei eine Ausgangssperre eine „Grundrechtsverletzung“ und insbesondere in Regionen wie der seinen „vollkommen irre“, da nicht verhältnismäßig. Zuvor müssten mildere Mittel wie etwa Kontaktbeschränkungen geprüft werden.

Ähnlich argumentierte Landrat Marlon Bröhr (CDU) aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis, der ebenfalls gegen die Maßnahme Widerspruch eingelegt hatte. Nach seiner Auffassung wird mit Ausgangssperren eine „rote Linie“ überschritten. Streit verweist zudem darauf, dass eine Ausgangssperre die Menschen in geschlossene Räume zwinge, was infektiologisch nicht sinnvoll sei.

Die Widersprüche der beiden Landräte lehnten Gerichte jeweils in Eilverfahren ab, in beiden Fällen hieß es jedoch, die Prüfung der Rechtmäßigkeit und Verhältnismäßigkeit der Maßnahme sei komplex und brauche mehr Zeit. Im Rhein-Hunsrück-Kreis gilt daher nun die Ausgangssperre weiter, die Inzidenz lag am Dienstag bei 109.

Im Kreis Bitburg-Prüm hingegen wurde die Ausgangssperre schon wieder aufgehoben. Dafür nutzte der Kreis gewissermaßen ein Schlupfloch. Eigentlich liegt die Inzidenz noch nicht lange genug unter hundert, doch lief am Sonntag die entsprechende Coronaverordnung des Landes aus, die daraufhin neu erlassen wurde. Diesen Umstand verbunden mit der Tatsache, dass die Inzidenz nun bei rund siebzig liegt, nutzte der Kreis zum Ausstieg aus der Maßnahme. Widerspruch aus Mainz kam dazu bisher nicht.