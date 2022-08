Bei der Sylter Tafel muss niemand nachweisen, dass er bedürftig ist. Erstens, weil das eine Sache des Vertrauens ist. Es gibt genug Essen für alle. Zweitens, weil gar nicht alle einen Nachweis hätten. Auf dem Papier steht vielleicht: nicht bedürftig. Bloß reicht das Geld trotzdem nicht. So ist es auch anderswo, nicht nur auf Sylt. Auf Sylt ist der Vorteil, dass sie alle versorgt kriegen. Also alle, die sich hertrauen. Ungefähr fünfzig Leute kommen jedes Mal, manche auch aus ferneren Teilen der Insel. Die kriegen gratis Bustickets. Denn die Fahrt ist teuer. Von List zur Tafel und zurück kostet sie 10,50 Euro. Wer eine vergleichbare Strecke in Berlin fährt, zahlt sechs.

Da kann man sagen: Ist halt so, Sylt ist ja auch schöner als Berlin. Bloß können nur Leute mit Geld Geld nicht so wichtig finden. Das ist wie mit Luft. Wer ohne Sauerstoff tauchen muss, kann sich schon bald nicht mehr an den schönsten Korallen freuen. Und wegziehen, aufs Festland? Das machen viele. Andere halten noch durch.

Die schwarzen Autos sind fast überall. Aber bis zum nördlichsten Punkt kommen sie nicht. Der liegt am Strand, hinter breiten Dünen, vom Parkplatz stapft man zehn Minuten dorthin. Wer kommt da? Zum Beispiel Manfred und Regina aus dem Schwarzwalddorf Oberwolfach. Zwei heitere Gemüter mittleren Alters, so bescheiden wie unverzagt. Sie sind auf Deutschlandtour mit dem Wohnmobil, nicht auf Sylt, um Gottes Willen, auf dem Festland, das ist ihnen gut genug. Aber einen Tag wollten sie hierher, um den nördlichsten Punkt zu sehen. Richtig schön. Ein Foto. Sie stapfen davon.

Ein Professor aus Würzburg meldet sich zu Wort. Er sitzt die ganze Zeit schon auf einem bleichen Holz. Ihn beschäftigt, ob das hier wirklich der nördlichste Punkt ist, wo Sylt sich doch ein paar Meter weiter westlich noch nördlicher ins Meer wölbt, wie Google Maps eindeutig zeigt. Oder?

Dann eine Riesentruppe. Frauen, Männer, Alte, Junge, Teenies, großes Bohei. Wer sind denn die? Ein alter Herr gibt stolz Auskunft: Wir sind eine Familie! Seit mehr als dreißig Jahren kommt sie her. Immer für zwei Sommerwochen. Immer in dasselbe Mietapartmenthaus. Anfangs waren es drei Schwestern mit ihren Männern. Einer ist der alte Herr. Jetzt sind Kinder und Enkel dabei. Eine der Schwestern gibt zu Protokoll, als müsste das mal deutlich ausgesprochen werden: Auf Sylt ist für jeden Geldbeutel etwas dabei. Womöglich bezieht sich das auf die Geldbeutel ihrer Familie. Der alte Herr erzählt von Sylt, wie es früher war. Er kommt nämlich schon seit 1952 her. Da kannte er seine Frau noch gar nicht. Er war ein Junge und liebte es, in den Nordseewellen zu schwimmen. Außerdem schauten er und die anderen Jungen sich die Mädchen am FKK-Strand an. Nachts im Zelt hörte er das Meer rauschen, als wollte es ihn locken.

Damals fuhr die Dampflok über den Damm. Viele der Straßen, auf denen heute Porsches sausen, waren noch nicht gebaut. Die Insel ist schön geblieben, sagt der alte Herr. Seiner Frau fällt ein: Einige Lokale von früher haben zugemacht. Und heute kann man, um zu essen, nicht mehr einfach irgendwo reingehen. Immer muss man reservieren. Erst recht mit so vielen, mit der Familie.

Die Restaurant werden größer und voller. Und zur Tafel kommen immer mehr Bedürftige. Klar, manche Reichen spenden. Einer brachte kurz vor Weihnachten mal sechzig Fünfzig-Euro-Scheine, da sollte Dörte jedem Gast einen schenken. Andere rufen an und sagen: Was kann ich tun? Dann sagt Dörte: Fahr zum Supermarkt, pack den Kofferraum voll und bring uns die Sachen. Das machen die Leute. Dörte gefällt, dass das eine wirkliche Tat ist und nicht bloß ein Geldgeschenk. Aber besser wäre natürlich, die Tat wäre nicht nötig.

Dörte wohnt immer noch in dem alten Reetdachhaus, in dem sie aufgewachsen ist. Ihre Großmutter, Frau eines Kapitäns, hatte es einst für 60.000 Mark gekauft. Heute ist es Millionen wert. Dörte sagt: Es wäre viel einfacher, es zu verkaufen, als es zu behalten. Viele Sylter haben die Häuser ihrer Vorfahren verkauft, weil es nicht anders ging. Kein Erbe konnte den anderen auszahlen. Zu teuer. Die Häuser waren Teil einer Welt geworden, zu der die Hausbewohner keinen Zutritt hatten. Bei Dörte und ihrem Mann zieht bald die Tochter, eine Ergotherapeutin, mit ein. Platz ist genug. Für Leben in der Bude.