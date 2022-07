Medikamententests : Waren die Kinder allen egal?

Aktualisiert am

Medizinische Untersuchung im Franz Sales Haus in Essen Bild: Foto Franz Sales Haus/ Wilhelm Schlickum

In der Nachkriegszeit wurden Medikamente an Heimkindern getestet. Oft ging es auch darum, die Jungen und Mädchen einfach ruhigzustellen. Nun sollen in Nordrhein-Westfalen Fachleute dieses dunkle Kapitel erforschen.