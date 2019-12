Nordrhein-Westfalen : Vermummte Männer verwüsten jüdischen Friedhof

Aktualisiert am

Im nordrhein-westfälischen Geilenkirchen haben zwei Männer im jüdischen Friedhof Grabsteine umgeworfen und mit blauer Farbe besprüht. In der Region kam es bereits öfter zu antisemitischen Grabschändungen.

Grabstein auf einem jüdischen Friedhof in Mecklenburg-Vorpommern. Bild: ZB

Zwei vermummte Männer haben in der Nacht zum Montag einen jüdischen Friedhof in Geilenkirchen (Nordrhein-Westfalen) verwüstet. Tatverdächtig sind ein 21-Jähriger und ein 33-Jähriger, wie die Polizei in Aachen mitteilte. Den Angaben zufolge warfen sie auf dem Friedhof mehr als 40 Grabsteine um und besprühten sie teilweise mit blauer Farbe. Bei der Tat wurden sie von einem Zeugen beobachtet.

Die herbeigerufene Polizei konnte die Männer in der Nähe des Tatorts stellen und bei ihnen Sturmhauben sowie Spraydosen mit blauer Farbe sicherstellen, wie es weiter hieß. Die beiden aus dem benachbarten Gangelt stammenden Verdächtigen sind den Angaben zufolge bereits polizeilich bekannt. Der Staatsschutz übernahm die weiteren Ermittlungen.

Es ist nicht der erste Vorfall dieser Art in der Region. So wurde der jüdische Waldfriedhof der nahegelegenen Gemeinde Gangelt bereits vier mal Ziel antisemitischer Übergriffe – das letzte Mal im Juli 2019. Damals wurden Grabsteine zertrümmert und mit Nazi-Symbolen beschmiert. Einen Hinweis auf die Täter gab es in der Vergangenheit nicht.