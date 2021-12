Nordrhein-Westfalen : Auffrischimpfung schon nach vier Wochen

In Nordrhein-Westfalen können Bürger in den Impfstellen von Kommunen und Kreisen künftig bereits nach vier Wochen eine Auffrischimpfung gegen das Coronavirus bekommen. Das hat das Gesundheitsministerium in Düsseldorf einem Bericht zufolge am Montag in einem Erlass geregelt.

Eine Sprecherin des Ministeriums habe der Zeitung bestätigt, dass ein entsprechender Erlass an alle Kreise verschickt worden sei. Demnach soll niemand, der eine Auffrischimpfung wolle, abgewiesen werden, sofern die Zweitimpfung mindestens vier Wochen zurückliegt.

Der Kreis Olpe kündigte dem Bericht zufolge bereits an, den Erlass umgehend umsetzen zu wollen.