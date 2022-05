Nord Stream 2 : Die Stiftung, die keiner mehr will

Aktualisiert am

Die Stiftung, die keiner mehr will

Lange hielt Mecklenburg-Vorpommern an Nord Stream 2 fest. Die Regierung sicherte den Pipelinebau sogar mit einer Stiftung ab. Doch der Ukrainekrieg veränderte die Lage – und nun ist die Stiftung Gegenstand eines ­Untersuchungsausschusses.

Bewertet die Stiftung nun anders: Manuela Schwesig, Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, bei einem Besuch in Lubmin (Archivbild von April 2021) Bild: dpa

Die Rohre der Nord-Stream-2-Pipeline sind längst angekommen an der Ostseeküste. In Lubmin wäre also eigentlich fast alles bereit für das Gas aus Russland. Doch ob die Rohre jemals genutzt werden, ist ungewiss.

Stattdessen hat die Pipeline das kleine Dorf weltweit in die Schlagzeilen gebracht, und weil so viele so vieles von Bürgermeister Axel Vogt wissen wollen, ist der dazu übergegangen, nur schriftlich zu antworten. Man sei „tief besorgt über die anhaltende militärische Eskalation im Ukraine-Russland-Konflikt“ und die sich daraus ergebenden Folgen, teilt er mit.

Man verurteile „unabhängig von jeglicher Schuldzuweisung“ jeden aggressiven Akt, der unter Verletzung von Völker-, Staats- und Menschenrechten durch Androhung oder Ausübung von Gewalt begangen werde. Und nun, da das Zertifizierungsverfahren für die Betriebsgenehmigung der Nord-Stream-2-Anlage bei der Bundesnetzagentur „weiterhin ausgesetzt“ ist, kann er immerhin darauf verweisen, dass man mit Blick auf den „politischen Streit um das Erdgasprojekt“ weder in den Haushalten 2021 noch 2022 mit Gewerbesteuereinnahmen aus Anlage geplant habe. So ergäben sich jetzt „kaum direkte negative Folgen für die Haushaltslage unserer Gemeinde“.

Mit dem Überfall auf die Ukraine änderte sich die Lage

In die Schlagzeilen ist mit dem Bau von Nord Stream 2 aber nicht nur Lubmin gekommen, sondern das ganze Land Mecklenburg-Vorpommern. Lange hielt die Landesregierung an dem Projekt fest, und als am Ende US-Sanktionsdrohungen die Fertigstellung ins Stocken brachten, sogar eine Stiftung „Klima- und Umweltschutz MV“ gegründet, die den Bau absichern sollte. Die Pipeline wurde fertig. Hinter der Nord Stream 2 AG steht der russische Konzern Gazprom.

Alles schien durchzugehen, im September feierte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig mit ihrer SPD einen großen Wahlsieg. Nach dem russischen Überfall auf die Ukraine Ende Februar änderte sich die Lage. Die Bundesregierung setzte das Zertifizierungsverfahren aus, und die Fragen wurden drängender, was da gelaufen war in Schwerin und mit der Klimastiftung. Am Mittwoch hat der Landtag jetzt einen Untersuchungsausschuss eingesetzt, beantragt von CDU, FDP und Grünen. Er soll auch klären, wie groß womöglich der russische Einfluss war.

Anfang 2021 musste alles schnell gehen. Seit Monaten war über die US-Sanktionsdrohungen gegen Firmen berichtet worden, die am Bau der Pipeline beteiligt sind. Schwesig kritisierte die Drohungen und bekräftigte ihre Unterstützung für das Projekt. Im Januar wurde der Plan zur Stiftung vorgestellt und rasch umgesetzt. In ihrer Rede im Landtag sprach Schwesig ausführlich über die Beiträge des Landes zum Klima- und Umweltschutz. Man wolle nun auch Bürger stärker beteiligen. „Und das ist eine ganz besondere Idee und ein ganz besonderer Schwerpunkt dieser neuen Umwelt- und Klimaschutzstiftung.“

Sie erwähnt auch „eine Besonderheit“, dass die Stiftung „auch einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb bekommen kann, der zeitlich befristet ist und genutzt werden kann, die Fertigstellung der Ostseepipeline 2 zu unterstützen“. Mit 200.000 Euro stattete das Land die Stiftung aus, 20 Millionen kamen von der Nord Stream 2 AG. Schon in der Satzung war angelegt, dass das Unternehmen Einfluss bei der Gestaltung des wirtschaftlichen Geschäftsbetriebes nehmen kann. So kam es dann wohl auch. Stiftungsvorsitzender wurde Erwin Sellering (SPD), der Vorgänger von Schwesig in der Staatskanzlei.