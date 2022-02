Russland-Sanktionen : Was macht Schwerin jetzt mit Nord Stream 2?

Die Sache ist ernst, also hat sich Manuela Schwesig (SPD) trotz Krankschreibung zu Wort gemeldet. Über Twitter sagte die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern am Dienstagabend dann aber auch nicht viel mehr als ihre Stellvertreterin Simone Oldenburg (Linke) zuvor nach der Kabinettssitzung. Sie sehe diesen Konflikt mit größter Sorge, die russische Regierung habe internationales Recht gebrochen.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) habe immer klar gesagt, dass im Fall eines Einmarsches in die Ukraine alle Optionen auf dem Tisch lägen, diese Position habe die Landesregierung unterstützt. Und nun habe die Bundesregierung entschieden, die Zertifizierung von Nord Stream 2 „bis auf Weiteres“ zu stoppen, und auch diese Entscheidung unterstütze die Landesregierung. Schwesig schrieb: „Wir hoffen, dass es gelingt, eine diplomatische Lösung zu finden.“

Seit Langem schon stand Schwerin in der Kritik für die Unterstützung des Pipeline-Projekts. Die Röhren landen in Lubmin in Vorpommern an, und weil es doch ein wirtschaftliches Projekt sei und Gas eine notwendige Brückentechnologie bei der Energiewende, hielten Schwesig und ihre Regierung auch dann noch an der Pipeline fest, als schon russische Soldaten vor den Grenzen zur Ukraine aufmarschierten. Nun zwingt das Handeln Moskaus die Landesregierung, sich neu auszurichten. Scheinbar ging das problemlos. Spannend wird es, wenn klar ist, was „bis auf Weiteres“ genau bedeutet – und wie Schwerin mit der „Klima- und Umweltstiftung MV“ umgehen wird. Die war gegründet worden, ausgestattet mit 200 000 Euro vom Land und 20 Millionen Euro von der Nord Stream 2 AG. Und vor allem mit der Möglichkeit, einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb zu gründen, um die Fertigstellung der Pipeline abzusichern. Schwesig äußerte, ihre Regierung habe die Stiftung gebeten, ihre Arbeit ruhen zu lassen.

Dabei ist nicht einmal klar, worin diese Arbeit für die nun formal fertiggestellte Pipeline genau bestanden hat. CDU, FDP und Grüne wollen das auch wissen, sie haben Kleine Anfragen an die Regierung gerichtet. Freilich hat die CDU im vergangenen Januar der Einrichtung der Stiftung im Landtag zugestimmt, damals noch als Juniorpartner der SPD. „Von dem Tag an waren wir außerhalb der Informationskette“, sagt der CDU-Fraktionsvorsitzende Franz-Robert Liskow heute. „Von da an können wir keine Verantwortung übernehmen.“

So ist offen, was der wirtschaftliche Geschäftsbetrieb genau unternommen hat – und ebenso, wer der Geschäftsführer ist, für den die Nord Stream 2 AG laut Satzung das Vorschlagsrecht hatte. In der „Schweriner Volkszeitung“ sagte der frühere Ministerpräsident, Schwesig-Förderer und Stiftungsvorsitzende Erwin Sellering, man habe alles für die Pipeline getan, was notwendig gewesen sei. „Wenn ein Schweißgerät gefehlt hat, haben wir ein Schweißgerät besorgt.“ Berichte, dass man ein Schiff gekauft habe, bestätigte er nicht, sondern äußerte, man habe kleinen und mittelständische Firmen geholfen, ihre Arbeit zu leisten.

„Gut beraten, jetzt nicht einfach weiterzumachen“

Auf Anfrage der F.A.Z. schreibt Sellering zur aktuellen Lage, nach Ansicht des Stiftungsvorstands seien alle Institutionen und Organisationen, „die bisher in guter Zusammenarbeit mit russischen Partnern gestanden haben, gut beraten, jetzt nicht einfach weiterzumachen, als sei nichts geschehen“. Notwendig sei die klare Ansage, dass dieses Verhalten Russlands nicht tolerabel sei. „An der Reaktion von Kanzler Scholz überzeugt, dass er damit zwar sehr klar Nordstream 2 als mögliche Sanktion auf den Tisch gelegt, aber noch nicht das ,Aus‘ verkündet hat.“ Das lasse „Spielraum für ein Einlenken Russlands in letzter Sekunde“. Und: Über die 20 Millionen Euro entscheide allein der Vorstand. Nächste Woche soll es eine Sondersitzung des Landtags zu dem Thema geben.

Aber nicht nur politisch sind die Zeiten für Schwesig turbulent, sondern auch juristisch. Laut einem Beschluss des Hamburger Landgerichts hat sie keinen Anspruch auf Unterlassung gegen den Hamburger CDU-Landesvorsitzenden Christoph Ploß. Bei dessen Äußerung handele es sich um eine „wertende Zuspitzung, nicht hingegen um ein wörtliches Zitat“. Ploß hatte in einer Fernsehsendung gesagt: „Dann haben sie weitere Personen in der SPD-Spitze wie Manuela Schwesig, die klar sagt: ‚Also diese Völkerrechtsverletzungen, die interessieren mich nicht. Hauptsache, die Pipeline kommt in Betrieb.‘ Sie hat das ziemlich deutlich gesagt.“ Die Staatskanzlei teilte mit, man werde den Beschluss des Gerichts prüfen.