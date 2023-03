Auf dem Gelände eines Kindergartens im Norden Schwe­rins stehen ein paar Bü­sche und Bäume, von de­nen keiner mehr sagen will, wie sie da hinkamen. Nicht die Mitarbeiter, nicht die Geschäftsführerin. Derlei Pflanzen stehen noch in vielen anderen Kindergärten in Mecklenburg-Vorpommern. Fast die Hälfte der Einrichtungen des Landes hat mitgemacht bei der Aktion „Buddeln für Bäume“. Den Kindern sollte vermittelt werden, wie wichtig die Pflanzen seien. Heute werden sie „Gazprom-Bäumchen“ genannt. Denn das Geld da­für kam aus Russland.

Julian Staib Politischer Korrespondent für Norddeutschland und Skandinavien mit Sitz in Hamburg.



Zwanzig Millionen Euro erhielt die „Stiftung Klima- und Umweltschutz MV“, die die Bäumchen-Aktion bezahlte, an Spenden von Nord Stream 2, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Gazprom. Damit wurden die Bäume bezahlt, aber auch Seegraswiesen in der Ostsee, die CO2 binden sollen. Nur: Welches Interesse haben die Russen eigentlich am Klimaschutz in Mecklenburg-Vorpommern?