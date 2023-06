Aktualisiert am

Kleine Sprengladung sorgte offenbar für Leck an Nord Stream 2

Neue Unterwasseraufnahmen : Kleine Sprengladung sorgte offenbar für Leck an Nord Stream 2

An der Meeresoberfläche sieht man am 27. September 2022 Gas aus der beschädigten Nord-Stream-2-Pipeline austreten. Bild: Reuters

Die Nord-Stream-2-Pipeline könnte von einer deutlich kleineren Menge Sprengstoff zerstört worden sein, als bisher angenommen wurde. Das berichtete der dänische Sender TV2 am Mittwoch mit Verweis auf Unterwasseraufnahmen, die gemeinsam mit weiteren Medien, darunter n-tv, mittels zweier Unterwasserdrohnen Mitte Juni am Leck der Pipeline aufgenommen wurden.

Julian Staib Politischer Korrespondent für Norddeutschland und Skandinavien mit Sitz in Hamburg.



Die Aufnahmen zeigen, dass das zerstörte Rohr nur an einer Stelle eine Delle aufweist und ansonsten in einem recht sauberen Schnitt aufgerissen ist. Weitere Schäden sind demnach nicht zu sehen.

Der Schnitt könnte laut den von dem Fernsehsender befragten Fachleuten von einer kleinen gezielten Sprengladung im Umfang von einigen Kilogramm stammen. Diese durchschmelze das Metall so, als wäre es mit einem Schneidbrenner durchschnitten worden. Den Fachleuten zufolge könnte diese Sprengladung von der Meeresoberfläche aus mit einem kleinen Tauchroboter an der Pipeline in 75 Meter Meerestiefe südöstlich von Bornholm angebracht worden sein.

Der Krater im Meeresboden sei wiederum mutmaßlich von dem unter hohen Druck herausströmenden Gas verursacht worden, das könne auch die gemessenen Erschütterungen verursacht haben.

Ende September waren zwei Stränge der Nord-Stream-1-Pipeline sowie ein Strang der Nord-Stream-2-Pipeline zerstört worden. Dänische und schwedische Behörden hatten angegeben, die seismologischen Messungen hätten einer Sprengladung von mehreren Hundert Kilogramm entsprochen. Bereits veröffentlichte Aufnahmen der Nord-Stream-1-Pipeline zeigten schwere Schäden. Nach Angaben der Nord Stream AG ist eine Röhre des Doppelstrangs auf einer Länge von etwa 250 Metern zerstört.

Verschiedene Hypothesen zu den Hintergründen

Zu den möglichen Hintergründen für die Sprengungen gibt es unterschiedliche Theorien. Einerseits gehen unter anderem deutsche Ermittler der Spur einer Segelyacht nach, die demnach von Rostock aus den Tatort ansteuerte und auf der man Sprengstoffspuren fand.

Medienberichten zufolge soll zu der Besatzung ein ukrainischer Soldat gehört haben. Allerdings ist unklar, wie Hunderte Kilogramm Sprengstoff auf einem rund 15 Meter langen Schiff transportiert und von dort an drei Stellen in 70 bis 80 Metern Tiefe hätte angebracht hätten werden können.

Dem entgegen stehen Berichte, wonach sich wenige Tage vor den Explosionen mehrere russische Militärschiffe, zum Teil mit U-Booten ausgestattet, an dem Tatort aufgehalten haben sollen. Die Schiffe besitzen laut Sicherheitskreisen die notwendige Ausrüstung, um große Sprengsätze unter Wasser zu platzieren.

Die nun veröffentlichten Aufnahmen könnten zumindest für Nord Stream 2 die Segelyacht-These stärken. Laut TV2 dauerte es 20 Minuten, die Röhre unter Wasser zu orten und eine zivile Unterwasserdrohne mit Greifarmen dorthin zu schicken.