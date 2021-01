„Nord Stream 2“ : Wie eine neue Stiftung die Fertigstellung der Pipeline sichern soll

Nach langer Pause wird in der Ostsee wieder an der „Nord Stream 2“-Pipeline gebaut. Das Verlegeschiff „Fortuna“ hat ihren Hafen in Mecklenburg-Vorpommern verlassen und 2,6 Kilometer Rohre in der deutschen Ausschließlichen Wirtschaftszone (AWZ) verlegt, wie das Unternehmen „Nord Stream 2“ mitteilt. Es seien zudem noch etwa 120 Kilometer Pipeline in dänischen und etwa 30 Kilometer in deutschen Gewässern zu verlegen.

Matthias Wyssuwa Politischer Korrespondent für Norddeutschland und Skandinavien mit Sitz in Hamburg. F.A.Z.



Es geht also wieder voran, und damit die Leitung trotz aller Kritik und Drohungen auch fertig wird, hat das Land Mecklenburg-Vorpommern sich etwas Erstaunliches ausgedacht.