Abschied vom SPD-Parteivorsitz : Walter-Borjans verlässt die Band

Olaf Scholz (M.), SPD-Kanzlerkandidat und Bundesminister der Finanzen, nimmt neben Norbert Walter-Borjans (l.), SPD-Bundesvorsitzender, und Saskia Esken, Bundesvorsitzende der SPD, am 6. Oktober 2021 an einem Pressestatement teil. Bild: dpa

Einen Monat nach ihrem größten Auftritt bricht die Band auseinander. Eine Gruppe führender Sozialdemokraten hat den Wahlkampf gerockt und die eigentlich ausgebrannte Partei in den Wähler-Charts wieder nach oben gebracht. Gemeinsam mit den Parteivorsitzenden Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans hat Olaf Scholz seine Kanzlerkandidatur auf den Weg gebracht, zusammen mit Generalsekretär Lars Klingbeil und dem Fraktionsvorsitzenden Rolf Mützenich in den vergangenen Monaten sowohl in der Großen Koalition zusammengewirkt als auch auf den Wahlkampfbühnen. Doch nun geht diese Zeit zu Ende.

Peter Carstens Politischer Korrespondent in Berlin Folgen Ich folge

Walter-Borjans war am Freitag der Erste, der ankündigte, er wolle demnächst etwas anderes machen. Andere streben nach Solokarrieren. Beim ordentlichen Bundesparteitag im Dezember wolle er nicht mehr antreten, teilte der 69 Jahre alte SPD-Vorsitzende am Freitag mit. Zur Begründung sagte er in einem Interview mit der Zeitung Rheinische Post: „Für mich war mit dem Vorsitz von vornherein keine weitere Karriereplanung verbunden, sondern das Ziel, die Partei auf Kurs zu bringen.“ Mit dieser Mission, so fuhr er fort, sei er „so weit gekommen, dass ich sagen kann: Jetzt sollen mal Jüngere ran.“