Norbert Röttgen im Interview : CSU-Kanzler wäre „eine Riesenleistung“

Die Grünen fordern in ihrem Programmentwurf, aus Europa eine „Föderale Republik“ zu machen, also einen Bundesstaat. Finden Sie das gut, Herr Röttgen?

Die Europäische Union zu einem Staat machen zu wollen wäre ein schwerwiegender Fehler. Es würde zu einer Entfremdung zwischen den Bürgern und der EU führen. Ich war daher überrascht vom Vorschlag der Grünen, der wohl vor allem als gutgemeinter europäischer Übereifer zu verstehen ist. Ansonsten sind die Grünen europapolitisch eine seriöse, kompetente Partei.

Als Sie Mitte der neunziger Jahre des vorigen Jahrhunderts in den Bundestag kamen, erlebte die Europäische Union große Integrationsschritte, vor allem die Einführung einer gemeinsamen Währung. War das der letzte Höhepunkt der europäischen Integration?

Das war der zweite Höhepunkt der europäischen Integration nach der Gründungsphase in den fünfziger Jahren. Jetzt, 30 Jahre später, stehen wir vor einer neuen Schwelle und erleben aktuell, dass globale Entwicklungen durch die Corona-Pandemie noch mal beschleunigt werden. Wir brauchen jetzt etwas, das ich als dritte Gründungsphase der EU bezeichnen möchte. Was mit dem Binnenmarkt und dem Euro nach innen geschaffen wurde, müssen wir nun für das gemeinsame Auftreten der Europäischen Union nach außen aufbauen. Weil die Welt brüchig, rau und ungeordnet geworden ist, brauchen wir ein Außeneuropa. Anders als im Kalten Krieg gibt es niemanden mehr außerhalb Europas, der unsere Interessen vertritt.

Das ist schon oft gescheitert. Warum soll es jetzt funktionieren?

Weil die Welt eine andere geworden ist. Für die Europäische Union ist es eine Frage von Sein oder Nichtsein, ob sie ihre Werte und Interessen nach außen selbst vertreten kann. Wenn das missglückt, werden wir in dem Großkonflikt zwischen Amerika und China zerrieben und anschließend irrelevant werden. Das war in den fünfziger Jahren nicht so, weil die Nato unsere Sicherheit gewährleistet hat. Es war in den neunziger Jahren nicht so, weil wir uns nach dem Ende des Kalten Krieges nur noch von Freunden umzingelt sahen und sich scheinbar der ewige Frieden ankündigte. Aber der ewige Frieden hat nur 25 Jahre gedauert. Spätestens mit dem Beginn der russischen Aggression gegen die Ukraine ist diese Zeit beendet. Hinzu kommen ein amerikanischer Präsident, der sein Land zunehmend aus der internationalen Verantwortung zurückzieht, und ein chinesischer Präsident, unter dessen Führung das Land viel offensiver nach außen auftritt als früher.

Der Kurs Washingtons wird sich auch dann nicht ändern, wenn ein Demokrat zum Präsidenten gewählt wird?

Ich erwarte, dass Rationalität und partnerschaftliches Verhalten dann zurückkehren. Aber an der grundsätzlichen Konstellation, wie ich sie beschrieben habe, würde sich nichts ändern, wenn der nächste amerikanische Präsident nicht mehr Trump hieße. Egal, wer im November gewählt wird: Eine Rückkehr zur Rolle Amerikas wie im Kalten Krieg wird es nicht geben.

Hat das schon mal irgendwo funktioniert mit der Selbstbehauptung Europas?

Ja, gegenüber Russland. Die Reaktion der EU auf die Aggression Moskaus gegenüber der Ukraine hat Einigkeit bewiesen. Es ist im Übrigen der erste Fall nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, in dem Deutschland in einem schwerwiegenden internationalen Konflikt mit dem Einverständnis seiner Partner eine Führungsrolle übernommen hat. Umso unerfreulicher ist der Alleingang des französischen Staatspräsidenten, der versucht, von Paris aus mit Russland Großmachtpolitik zu betreiben. Damit schätzt er nicht nur die Rolle Russlands und seines eigenen Landes falsch ein. Es schadet auch der von Macron selbst immer wieder geforderten gemeinsamen europäischen Außenpolitik.