Kampf um CDU-Vorsitz : „Ich bin der Kandidat, der die Gefährdungen der CDU klar anspricht“

Herr Röttgen, können Sie sich vorstellen, dass es doch noch zu einer „Teamlösung“ für den CDU-Vorsitz kommt?

Völlig unbestritten ist, dass die CDU ein Team braucht. Das gilt für die Zeit nach dem Parteitag und für den Wahlkampf im nächsten Jahr. Niemand kann die CDU als Ein-Mann-Veranstaltung führen. Eine Mannschaft wird es also so oder so geben.

Die „Teamlösung“ bezog sich aber auf die Zeit vor dem Parteitag, um eine Kampfkandidatur zu vermeiden. Gibt es dafür eine Chance?

Meine Kandidatur habe ich vor allem damit begründet, dass es um mehr als nur eine Personalfrage geht. Das wäre zu kurz gegriffen. Es muss um die Frage gehen, wie die CDU dauerhaft Volkspartei bleiben kann. Wir müssen uns politisch auf die gewaltigen Herausforderungen einstellen, die vor uns stehen. Wir haben eine Personalfrage und politischen Klärungsbedarf. Nur die Personalfrage zu stellen würde bedeuten, den Weg der SPD zu gehen. Die SPD hat in den zurückliegenden fünfzehn Jahren ständig ihre Vorsitzenden ausgewechselt, hat sich aber nie inhaltlich definiert. Sich dieser Aufgabe, der inhaltlichen Klärung, zu stellen, das ist der Kern meiner Kandidatur. In diesem Anspruch würde ich gerne mehr und nicht weniger Wettbewerb erfahren.

Von Wettbewerb ist wenig zu spüren.

Genau das ist mein Punkt. Ich nehme für mich in Anspruch, die Themen, auf die wir uns vorbereiten müssen, konkret zu benennen. Ich bin der Kandidat, der die Gefährdungen der CDU als Volkspartei, die daraus folgenden Notwendigkeiten und die thematischen Herausforderungen klar anspricht und auch konkrete Vorschläge macht. Über solche Aussagen erlebe ich leider wenig Wettbewerb.

Wo ist der Stein, den Sie ins Wasser geworfen haben und der Armin Laschet oder Friedrich Merz herausgefordert hätte?

Wir müssen von der jungen Generation wieder als Gesprächspartner ernst genommen werden. Die CDU muss Klimapolitik glaubwürdig verinnerlichen. Wir brauchen eine globale Richtungsänderung, und die muss man wirklich wollen. Wir brauchen deutlich mehr Beteiligung von Frauen in Ämtern und Führungsämtern. Ich bin der einzige der drei Bewerber, der gesagt hat: Es ist an der Zeit, die Frauenquote einzuführen. Wir müssen unsere Rolle in Europa und unsere Arbeitsteilung mit den Vereinigten Staaten neu definieren. Wir brauchen außerdem eine Strategie gegenüber den autoritären Staaten China und Russland. Zum Fall Nawalnyj und seinen Konsequenzen habe ich klar Stellung bezogen. Schließlich brauchen wir einen Modernisierungsschub in Technologie und Digitalisierung.

Zumindest den letzten Punkt sehen die beiden anderen Bewerber doch sicher auch so, oder nicht?

Das kann schon sein, aber man muss dann auch konkret werden. Wenn wir nicht zu diesem Modernisierungsschub kommen, laufen wir große Gefahr, gesellschaftlich auseinanderzufallen, und zwar in einzelne Gewinner und ganze Gruppen von Verlierern.

In Corona-Zeiten ist vor allem Regierungskunst gefragt. Sehen Sie das als Nachteil für sich als jemanden, der nicht regiert?

Unter den drei Kandidaten bin ich der einzige, der Bundesminister war und vorher erster Parlamentarischer Geschäftsführer einer Regierungsfraktion. Außerdem verfüge ich in einem Feld, das über unser Schicksal mitentscheidet, in der Europa- und Außenpolitik, über ein internationales Netz an Kontakten und Vertrauen. Was das Regieren im Bund anbelangt, habe ich also Erfahrung und Vorbereitung.

Wohin muss die Corona-Politik steuern?

Wir müssen uns umfassend und präventiv auf das Leben mit dem Virus einstellen. Das muss vor der Erkältungs- und Grippewelle geschehen, damit wir nicht in einen hinterherlaufenden und reaktiven Modus fallen, der uns schon in früheren Krisen so viel Vertrauen gekostet hat. Gleichzeitig können wir es uns nicht leisten, nur Corona-Politik zu machen. Denn keines der Probleme, die vorher bestanden haben, ist gelöst. Wir müssen lernen, dass die Pandemie zwar da und ernst ist, es eben aber auch andere Probleme gibt.

Sie haben vor Wochen damit kokettiert, die Kanzlerkandidatur der CSU zu überlassen. Kommt das bei den CDU-Delegierten gut an?

Ich habe damit nicht kokettiert. Der CDU-Vorsitzende muss das Amt des Kanzlers können und wollen, und man muss es ihm auch zuschreiben können. Aber ich glaube, die Lage in Deutschland ist viel ernster, als wir das momentan annehmen, verwöhnt von dem demoskopischen Moment. Wir haben außerdem einen harten Wahlkampf vor uns. Das Wichtigste in dieser Lage ist, die bestmögliche Aufstellung für die Union zu finden. Darüber zu entscheiden ist vor allem die Aufgabe der beiden Vorsitzenden von CDU und CSU. Ich kann mich dieser rein parteipolitischen Perspektive nicht anschließen, dass es unbedingt einen CDU-Kanzlerkandidaten geben muss. Das ist angesichts der Probleme, vor denen wir stehen, nicht mehr zeitgemäß.

Bei Ihrer Vorstellung als Bewerber um den CDU-Vorsitz haben Sie angekündigt, dass Sie eine Frau als Generalsekretärin vorschlagen werden. Haben Sie schon jemanden gefunden?

Der Name wird zu einem angemessenen Zeitpunkt vor dem Bundesparteitag bekanntgegeben.