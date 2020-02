CDU-Vorsitz : Röttgen für Mitgliederbefragung

Die Nachfolgefrage in der CDU müsse in aller Offenheit geklärt werden, sagt Norbert Röttgen nach einem Gespräch mit der scheidenden Vorsitzenden Kramp-Karrenbauer. Er plädiert für eine schnelle Lösung.

Norbert Röttgen am Mittwoch in Berlin Bild: dpa

Der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen hat sich optimistisch über eine mögliche Mitgliederbefragung zum künftigen Parteivorsitzenden geäußert. „Ich bin auch optimistisch, dass die Meinung in der Partei, in der ganzen Breite der Partei, sich immer mehr so durchsetzt, dass das keine Lösung hinter verschlossenen Türen sein kann“, sagte Röttgen am Mittwoch nach einem etwa einstündigen Gespräch mit der scheidenden CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer in Berlin. Ob es dazu komme, müsse aber die Parteiführung entscheiden. Röttgen bekräftigte seine Forderung nach einer schnellen Entscheidung in der Nachfolgefrage. „Wir müssen unsere Personalentscheidung bis zur Sommerpause getroffen haben“, sagte er.

Röttgen sprach von einem guten und freundlichen Gespräch mit Kramp-Karrenbauer, „weil wir beide seit langem in freundlicher Verbindung stehen“. Über Details wolle er nicht berichten, habe aber in der Öffentlichkeit wie in Gesprächen nur eine Botschaft: „Es geht um mehr jetzt, als um eine reine Personalentscheidung. Es geht um eine inhaltliche Positionsbestimmung für die Zukunft der CDU. Und die muss offen erfolgen und nicht hinter verschlossenen Türen.“ Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag machte deutlich, dass er damit rechnet, dass demnächst weitere mögliche Kandidaten aus der Deckung kommen und öffentlich ihre Kandidatur erklären. Er sei kein Kandidat unter Konditionen oder Bedingungen, sondern stehe für seine Überzeugungen ein. „Ich nehme mal an, dass andere das jetzt dann bald für sich auch entscheiden und der Partei mitteilen“, sagte Röttgen. „Ich finde, man muss auch wissen für sich, ob man nun einsteht für die Zukunft der CDU, oder ob es da Bedingungen gibt.“

Am Mittwoch will Kramp-Karrenbauer auch noch jeweils einzeln mit dem nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Armin Laschet und Gesundheitsminister Jens Spahn über das weitere Vorgehen bei der Neubesetzung von Parteivorsitz und Kanzlerkandidatur sprechen. Beide haben sich noch nicht öffentlich geäußert, ob sie sich um eines der Ämter bewerben wollen.

Mehr zum Thema 1/

Am Dienstag hatte Kramp-Karrenbauer mehr als eine Stunde mit dem früheren Unionsfraktionsvorsitzenden Friedrich Merz über die anstehenden Entscheidungen gesprochen. Inhalte des Gesprächs waren nicht bekannt geworden. Aus dem Umfeld von Merz hatte es vergangene Woche geheißen, Merz sei zu einer Kandidatur für den Parteivorsitz entschlossen.

Der stellvertretende Unionsfraktionsvorsitzende Johann Wadephul forderte unterdessen rasche Klarheit über das weitere Vorgehen bei der Suche nach CDU-Vorsitz und Kanzlerkandidatur. Eine Woche nach der Rückzugsankündigung von Kramp-Karrenbauer gebe es keine „Klarheit über den Zeitplan und das Verfahren für den Bundesvorsitz, aber zahlreiche mögliche oder tatsächliche Kandidaten aus NRW“, sagte Wadephul, der auch Mitglied im CDU-Bundesvorstand ist, der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. „Das versteht an der Basis niemand mehr. So kann es nicht weiter gehen.“

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Laschet hatte sich zuvor abermals für eine Teamlösung stark gemacht. „Es bleibt dabei: Eine starke Mannschafts-Aufstellung der Union mit CDU und CSU ist nötiger denn je“, sagte er am Dienstag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. „Das entspricht dem Wunsch der Mitglieder und der Verantwortung der Union als Ganzes für Deutschland.“ Die CDU-Vorsitzende Kramp-Karrenbauer habe „jede Unterstützung, einen Vorschlag zu entwickeln, wann und wie CDU und CSU ihr programmatisches und personelles Angebot unterbreiten“, sagte Laschet.