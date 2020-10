Die Zukunft der CDU : Die Partei der modernen Mitte

Wir stehen vor der Aufgabe, am Beginn eines Jahrzehnts, in dem wir Zeugen dramatischer Veränderungen sein werden, uns aus unserer Identität und unseren Werten heraus für eine neue Zeit neu zu begründen und neu zu legitimieren. Ein Gastbeitrag.

Ich möchte als Vorsitzender der Christlich Demokratischen Union Deutschlands erreichen, dass die CDU in dem vor uns liegenden Jahrzehnt die treibende, prägende politische Kraft Deutschlands bleibt. Um zu wissen, wohin die CDU will, lohnt es sich zu vergegenwärtigen, woher sie kommt. Das Einzigartige an der Gründung der CDU besteht darin, dass sie der Erfahrung der vollständigen Katastrophe des Landes infolge des Nationalsozialismus und des Zweiten Weltkriegs entsprungen ist. So radikal wie die Katastrophe war die Konsequenz für die CDU als Partei: ein radikaler Neuanfang.

Auf den vier Pfeilern, auf denen damals die Neugründung gebaut wurde, ruht die CDU auch heute noch und wird es auch in Zukunft: dem christlichen Verständnis des Menschen, in dem die Christen aller Konfessionen vereint sind, der Gestaltung der Gesellschaft und Wirtschaft nach den Prinzipien der Sozialen Marktwirtschaft, der europäischen Integration als Friedensprojekt und der transatlantischen Partnerschaft als Sicherheitsallianz.

Unsere Identität steht, wir müssen uns nicht neu erfinden. Trotzdem steht für uns alles in Frage, weil sich der historische Kontext, auf den die Neugründung der CDU die zukunftsweisende Antwort war, komplett verändert hat. Wir leben in einem Epochenwandel. Der große Zyklus der Nachkriegsepoche ist vorbei – meiner Meinung nach nicht mit 1989/90, sondern rund 25 Jahre später. Seit Russland mit der Annexion der Krim und der militärischen Destabilisierung der Ostukraine die europäische Friedensordnung beendete, erleben wir ein aggressives Russland, ein machtbewusstes, herausforderndes China, die Vereinigten Staaten auf dem Rückzug und die EU zerbrechlich.

Klimawandel, Armuts- und Konfliktmigration sowie die Revolution der Digitalisierung bilden die parallelen Megatrends. Und jetzt auch noch die Pandemie. Nichts von alledem hat in Deutschland begonnen, aber alles kommt zu uns, erschüttert unsere Gesellschaft im Innern und stellt die Erfolgsbedingungen der letzten 70 Jahre in Frage: innere Stabilität, verlässliche, kontinuierliche Wohlstandsentwicklung, kooperative internationale Beziehungen.

In dieser Erschütterungsphase und Periode der Neuausrichtung der Verhältnisse ist die CDU – zusammen mit der CSU – Deutschland als einzige Volkspartei verblieben, und die Union aus CDU und CSU ist die einzige politische Kraft, die gegenwärtig deutlich über 30 Prozent der Stimmen auf sich vereinigen kann. Dass die Union diese Anziehungskraft bewahrt, ist weit mehr als ein parteipolitisches Interesse.

Es ist unsere staatspolitische Verantwortung, die Voraussetzung dafür zu schaffen, dass es mit uns als CDU noch eine Partei gibt, die groß genug ist, um nicht auf die Vertretung partikularer Interessen angewiesen zu sein, die stark genug ist, über das große Bild, die Gesamtverantwortung Deutschlands mit der Bevölkerung zu sprechen. Dasselbe gilt für die Fähigkeit der CDU, eine sich immer weiter ausdifferenzierende, immer stärker auf die Verfolgung ganz individueller Lebensentwürfe gerichtete Gesellschaft trotzdem zusammenzuhalten, zu integrieren und in politischen Zielen zu einen.