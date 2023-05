Noch nie haben so viele Türken von Deutschland aus gewählt wie in diesem Jahr. Früher unterstützte die Mehrheit Recep Tayyip Erdogan. Cem Özdemir wirft der deutschen Politik Versäumnisse vor.

Die Präsidenten- und Parlamentswahlen in der Türkei haben im Ausland so viele Menschen wie noch nie an die Urnen gebracht. Bis Dienstagabend konnten die 3,4 Millionen Wahlberechtigten ihre Stimmen in den türkischen Auslandsvertretungen abgeben. Laut der türkischen Nachrichtenagentur Anadolu liegt die Wahlbeteiligung bei den Auslandstürken bisher bei fast 53 Prozent. Sie können noch bis zum Wahltag am am 14. Mai auch an Grenzübergängen, Häfen und Flughäfen der Türkei abstimmen. Fachleute erwarten angesichts des knappen Rennens zwischen Präsident Recep Tayyip Erdogan und seinem Herausforderer Kemal Kilicdaroglu eine hohe Wahlbeteiligung unter Auslandstürken.

Auslandstürken können noch an Grenzübergängen wählen

Auch in Deutschland haben die hier lebenden Türken mit einer Rekordbeteiligung an den Wahlen teilgenommen. 732.000 der 1,5 Millionen in der Bundesrepublik registrierten Wähler gaben nach Angaben der türkischen Botschaft in Berlin ihre Stimme bis zum Dienstagabend ab. Die Wahlbeteiligung lag damit bei 48,8 Prozent.

Das sind drei Prozentpunkte mehr als bei den Präsidenten- und Parlamentswahlen 2018, als sie bei 45,7 Prozent lag. Ausgezählt werden die Stimmzettel in der Türkei und die Ergebnisse zusammen mit denen in der Türkei bekanntgegeben. Türken mit Wohnsitz außerhalb der Türkei können seit einer Änderung des Wahlgesetzes im Jahr 2008 und weiteren Reformen vier Jahre später ihre Stimme in eigens eingerichteten Wahllokalen im jeweiligen Wohnsitzstaat abgeben.

Yunus Ulusoy vom Zen­trum für Türkeistudien an der Universität Duisburg-Essen gibt zu bedenken, dass die Wahlbeteiligung der Deutschtürken bis Sonntag noch steigen könne. Bisher hätten 126.000 Auslandstürken an den Grenzübergängen der Türkei abgestimmt. Ausgehend vom Anteil der Deutschtürken an der Zahl der Auslandstürken schätzt er, dass davon etwa 55.000 Stimmen aus Deutschland stammen. Rechne man diese Zahl zu den Angaben der Botschaft hinzu, liege die Wahlbeteiligung der Deutschtürken gar bei mehr als 52 Prozent.

Özdemir: Zugang zum deutschen Pass erleichtern

Ulusoy rechnet allerdings nicht damit, dass die höhere Wahlbeteiligung hierzulande Kilicdaroglu nutzt. Die Türkischstämmigen in Deutschland stimmen traditionell eher für Erdogan. 2018 hatte er fast 65 Prozent der gültigen Stimmen bekommen, in der Türkei nur 53 Prozent.

Die hohe Zustimmung vieler Deutschtürken für Erdogan hängt laut Cem Özdemir (Grüne) auch mit Versäumnissen der deutschen Politik zusammen. Er sprach sich am Mittwoch in der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ dafür aus, in Deutschland lebenden Ausländern und insbesondere Türken den Zugang zum deutschen Pass zu erleichtern. „Ich würde mir wünschen, dass es uns gelingt, aus Ausländern Inländer zu machen, wenn sie unsere Sprache sprechen, sich zum Grundgesetz bekennen und hier ihren Lebensunterhalt verdienen.“ Immer noch sei es so, dass ein großer Teil der in Deutschland geborenen Kinder türkischer Eltern keine deutsche Staatsbürgerschaft erhalte. „Das heißt, wir produzieren immer noch inländische Ausländer.”

Der Bundeslandwirtschaftsminister verwies auf seine eigene Biographie: „Ich bin im Dezember 1965 geboren. Ich habe immer besser Schwäbisch als Türkisch gesprochen und war trotzdem 18 Jahre meines Lebens türkischer Staatsbürger – obwohl ich niemals mehr als sechs Wochen Urlaub im Sommer in der Türkei verbracht habe.“ Wenn man Leuten lange genug erzähle, „Ihr gehört nicht hierzu“, dann benähmen sie sich auch so.