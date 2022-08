In Orsoy, kurz hinter Duisburg, dort, wo das Ruhrgebiet sich mit einem Mal ins Landleben verabschiedet, ziehen die Kähne, Schub- und Kuppelverbände in ruhiger, aber rascher Folge wie stets rheinauf- und rheinabwärts. Wie Diamanten funkelt auf den Wellen das Sonnenlicht, das in diesem Sommer schon zu lange viel zu gleißend ist für die perfekte Idylle.

Reiner Burger Politischer Korrespondent in Nordrhein-Westfalen. Folgen Ich folge



Sefan Pelz steht an der Kaimauer des Rheinhafens Orsoy und deutet hinüber. Es geht ihm nicht um den Kühlturm des Steinkohlekraftwerks Walsum 10, der sich mit Macht in den ausgeblichen-blauen Hitzehimmel stemmt, sondern um die trockengefallene Uferlinie davor. „Sehen Sie die Böschung?“, fragt der Leiter Logistik des Hafenbetreibers Niederrheinische Verkehrsbetriebe (NIAG). Wuchtige schlammgraue Basaltbrocken, die sonst den Fluss im Zaum halten, zeigen an, wie dramatisch weit sich das Wasser schon zurückgezogen hat.

Der Rhein ist der wichtigste Wasserweg für Massengüter in Deutschland. Doch wegen der anhaltenden Dürre sinkt der Pegel schon seit Wochen. Besonders flach ist die Fahrrinne am Mittelrhein bei Kaub. Am Wochenende fiel dort der für den gesamten Verkehr Richtung Süddeutschland und die Schweiz entscheidende Pegel deutlich unter die kritische Marke von 40 Zentimetern, womit die Fahrrinne nur noch gut eineinhalb Meter tief ist. Auch an den großen nordrhein-westfälischen Pegeln Köln, Düsseldorf und Duisburg-Ruhrort – neben Kaub dem wichtigsten Pegel für die Binnenschifffahrt auf dem Rhein – werden die Niedrigstände vom Herbst 2018 zwar noch lange nicht erreicht.

Lastkähne nur halb beladen

Aber auch ohne neue Negativrekorde führt der niedrige Wasserstand zu großen Problemen für die Schifffahrt – und für Industrie und Energieerzeuger sind sie schlechte Omen. Dutzende Kraftwerke in Nordrhein-Westfalen, dem Saarland, Hessen, Baden-Württemberg und Bayern, Raffinerien und Chemiefabriken sind auf die Anlieferung von Kohle, Öl und anderen Rohstoffen über den Rhein, seine Nebenflüsse und Kanäle angewiesen. Doch wegen des Niedrigwassers können die Lastkähne derzeit bestenfalls zur Hälfte beladen werden, weil sie sonst unweigerlich auf Grund laufen würden.

Die Transportpreise schnellen in schwindelerregende Höhen, treiben die Inflation weiter an. Eine Hiobsbotschaft führt zur nächsten – und das mitten in der größten Energiekrise seit Jahrzehnten, in der Deutschland darauf angewiesen ist, dass sogar nach dem Kohleausstiegsgesetz heruntergefahrene Kraftwerke wieder verlässlich mit Tausenden Tonnen Brennstoff täglich beliefert werden.

Baldige Besserung ist nicht in Sicht. Vergangenen Monat konstatierte das Bundesamt für Gewässerkunde in seinem Niedrigwasserbericht, die Pegel seien auf einem Niveau, das für Juli „eher untypisch niedrig“ sei. Im jüngsten Bericht heißt es, Mitte dieser Woche sei bei weiterhin hohen Temperaturen zwar mit leicht erhöhter Schauer- und Gewitterneigung zu rechnen, die Menge und Dauer der Niederschläge werde aber zu gering sein, „um an den größten Flüssen eine nachhaltige Entspannung der Niedrigwassersituation zu bewirken“. Kopfzerbrechen bereitet Binnenschiffern, Hydrologen und Industriemanagern, dass Niedrigwasserphasen immer früher beginnen und immer länger dauern.

Während das Wasser am Oberrhein besonders knapp ist und Binnenschiffer und Industrie befürchten, dass der Verkehr wie 2018 bis weit in den Herbst eingeschränkt oder gar ganz eingestellt werden muss, ist die Lage am Niederrhein mit seinen Stahlwerken und großen Chemiefabriken noch nicht ganz so dramatisch. Angespannt ist sie aber schon.

Stefan Pelz steht neben Pascal van Berk, dem jungen Disponenten des Rheinhafens Orsoy. Gemeinsam blicken sie in die Frachträume der Montana, die nur zur Hälfte mit Steinkohle-Schüttkegeln ausgefüllt sind, obwohl der elektrische Portalkran gerade erst mit dem Löschen begonnen hat. „Mehr ist derzeit einfach nicht möglich“, sagt van Berk. „Fiele der Ruhrorter Pegel unter 1,40 Meter, wäre auch damit Schluss.“