Omikron : Der naive Traum vom schnellen Ende

In der Omikron-Aufregung ging vor Weihnachten unter, dass der Gesundheitsminister eine bittere Nachricht als frohe Botschaft verpackte: Er verhandle unter anderem mit Bulgarien und Rumänien über die Lieferung von Biontech-Impfstoff. Bitter sind solche Reimporte, weil sie auf die erschütternd niedrigen Impfquoten in einigen EU-Staaten verweisen: Sofia hat nur deshalb Vakzine zu verkaufen, weil sich sieben von zehn Bulgaren nicht impfen lassen.

Außerhalb der EU liegen die Quoten in vielen ärmeren Ländern noch niedriger. Darum werden sich neue Varianten entwickeln, die es auch wieder nach Deutschland schaffen werden – schlimmstenfalls solche, die den Impfschutz vor Ansteckung so gut unterlaufen wie Omikron, aber tödlicher sind als Delta.

Die WHO beklagt Wunschdenken

Lauterbach hat am Wochenende selbst darauf hingewiesen. Eingefleischte Impfskeptiker beeindruckt er damit kaum; für sie ist er seit Jahren die Kassandra der Seuchenpolitik. Doch der Minister hat Anlass zur Sorge, dass sich auch in der Mehrheit das Gefühl breitmacht, man stehe dank Omikron bald am Ende der Pandemie – vielleicht mit nochmals einigem Schrecken, aber doch an einem Ende. Die WHO nennt das „Wunschdenken“, Lauterbach „naiv“.

Die Pandemie kann nur dann bald enden, wenn endlich alles zur Verhütung der nächsten und übernächsten Wellen getan wird, nämlich: impfen, impfen, impfen. Omikron taugt nicht als Vorwand, um sich vor der unbequemen Impfpflichtdebatte zu drücken.