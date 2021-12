Niedersachsen und Corona : Strengere Regeln ab Weihnachten

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil am 10. Dezember 2021 in Hannover. Bild: dpa

Das Niedersächsische Oberverwaltungsgericht in Lüneburg hat den Ausschluss Ungeimpfter von körpernahen Dienstleistungen im Rahmen der derzeitigen 2G- und 2Gplus-Regelungen mit sofortiger Wirkung außer Kraft gesetzt. Auch ungeimpften Personen dürfe der Zugang zu Dienstleistungen wie einem Friseur oder der Fußpflege, die „körperpflegerische Grundbedarfe“ befriedigen, nicht vollständig verschlossen werden, teilte das Gericht am Freitag mit. Die Richter bezeichneten diese Regelung der aktuellen Corona-Verordnung im Land als „unangemessen“, denn es handele sich angesichts der aktuellen Infektionszahlen um „keine notwendige Schutzmaßnahme“.

Reinhard Bingener Politischer Korrespondent für Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Bremen mit Sitz in Hannover. Folgen Ich folge



Die aktuelle 7-Tages-Inzidenz in Niedersachsen liegt derzeit bei rund 200 und damit niedriger als in anderen Ländern. Das Risiko einer Corona-Infektion sei beim Friseur und ähnlichen Dienstleistungen zudem „regelmäßig nur auf wenige gleichzeitig anwesende Personen beschränkt“, argumentiert das Gericht. Außerdem lasse sich das Risiko durch das Tragen einer FFP2-Maske und einen vorherigen Test deutlich reduzieren. Die bisherige Corona-Verordnung in Niedersachsen sieht für Ungeimpfte lediglich eine Ausnahme bei jenen körpernahen Dienstleistungen vor, die „medizinisch notwendig“ sind.

Kurs der Landesregierung im Übrigen abgesegnet

Das Oberverwaltungsgericht in Lüneburg hat in der Vergangenheit schon mehrfach Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung als überzogen zurückgewiesen. Am Freitag bestätigten die Lüneburger Richter in anderen Verfahren hingegen den derzeitigen Kurs der rot-schwarzen Landesregierung in Hannover. Die Richter halten etwa die Anwendung der 2-G-plus-Regeln für Sportstätten, Theater und Kinos für rechtmäßig, weil ein Besuch solcher Einrichtungen „regelmäßig mit einem signifikant erhöhten Infektionsrisiko verbunden“ sei, dass sich „bei den Ungeimpften auch tatsächlich realisiere“.

F.A.Z. Frühdenker – Der Newsletter für Deutschland Werktags um 6.30 Uhr ANMELDEN

Die niedersächsische Landesregierung versuchte in den vergangenen Wochen, mit einer strikten 2-G-plus-Strategie die Infektionszahlen zu begrenzen. Die Landesregierung rückt von dieser strengen Linie aufgrund fehlender Tests und nach Protesten der Wirtschaft jedoch zunehmend ab. An der geplanten „Weihnachtsruhe“ in Niedersachsen möchte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) trotz der Ablehnung in der Ministerpräsidentenkonferenz am Donnerstag weiter festhalten. „Es empfiehlt sich, einen Damm zu erhöhen, wenn das Hochwasser noch nicht da ist“, sagte Weil am Freitag dem Evangelischen Kirchenfunk mit Blick auf die Omikron-Variante. Von Heiligabend an bis zum 2. Januar werden in Niedersachsen demnach schärfere Maßnahmen gelten.

Präsenzpflicht an Schulen aufgehoben

Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) gab am Freitag bekannt, dass die Präsenzpflicht an Niedersachsens Schulen vom 20. Dezember an und damit drei Tage vor Ferienbeginn aufgehoben wird. Auf Antrag ihrer Eltern können Schüler dann vom Unterricht befreit werden. Einen Anspruch auf Distanzlernen gebe es an diesen Tagen nicht. Die Ferien sollen aber wie geplant am 23. Dezember beginnen und bis zum 7. Januar dauern. Tonne erklärte, die Möglichkeit zur Unterrichtsbefreiung werde Eltern eingeräumt, die wegen noch nicht vollständig geimpfter oder geboosterter Familienmitglieder und Angehöriger aus Risikogruppen einen weitergehenden Schutz zum Weihnachtsfest benötigen.

Mehr zum Thema 1/

Am Freitag wurde auch bekannt, dass in Niedersachsen zum ersten Mal eine Omikron-Infektion bei einer Person nachgewiesen wurde, die sich nicht im Ausland angesteckt haben kann. Die genaue Herkunft der Infektion sei unklar, teilte der betroffene Landkreis Rotenburg (Wümme) mit. Der Omikron-Fall wurde entdeckt, weil der Landkreis eine stichprobenartige Kontrolle vornahm.