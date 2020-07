Nichtiger Bußgeldkatalog : Brandenburg lässt bei Rasern Gnade walten

Zehntausende Autofahrer in Deutschland sind derzeit verunsichert oder aufgebracht. Weil sie nicht wissen, was Sache ist, nachdem der neue Bußgeldkatalog Anfang Juli außer Vollzug gesetzt wurde. Ob verhängte Fahrverbote gelten oder Führerscheine zurückgesandt werden, ob Bußgeldbescheide vollstreckt werden oder aber eigentlich unrechtmäßig gezahlte Bußgelder zurückerstattet werden. Denn nachdem der neue, deutlich verschärfte Bußgeldkatalog, der Ende April zusammen mit der Novelle der Straßenverkehrsordnung in Kraft trat, wegen eines Formfehlers gekippt wurde, geht jedes Bundesland in diesen Fragen nach eigenem Gusto vor.

Das hat neben rechtlichen Fragen auch damit zu tun, dass manche Länder die verschärften Regeln beibehalten wollen, andere jedoch lieber zum alten Bußgeldkatalog zurückkehren würden. Denn nach der neuen Regelung droht schon ein Führerscheinentzug, wenn innerorts 21 Kilometer pro Stunde zu schnell gefahren wird und außerorts 26 km/h. Zuvor lagen die Grenzen bei einer Überschreitung von 31 km/h im Ort und 41 km/h außerhalb. Und auch die Strafen für Geschwindigkeitsüberschreitungen liegen nach dem neuen, nun ausgesetzten Katalog um das Doppelte höher als zuvor.

Stopp am Donnerstag

Das Land Brandenburg hat nun entschieden, fehlerhafte Fahrverbote zurückzunehmen und bereits abgegebene Führerscheine „unverzüglich“ zurückzusenden. Zudem müssen auch bei rechtskräftigen Bescheiden Bußgelder vorerst nicht bezahlt werden. Innenminister Michael Stübgen (CDU) ließ die Vollstreckung am Donnerstag mit sofortiger Wirkung stoppen.

Damit schert Brandenburg aus einer Einigung der Länder aus. Vor einer Woche, am 13. Juli, hatten die Länder in einer Telefonkonferenz auf Ebene der Abteilungsleiter beschlossen, dass zwar Fahrverbote überprüft und aufgehoben werden und Führerscheine zurückgegeben werden könnten. Doch wurde mehrheitlich zugleich entschieden, dass rechtskräftige Bußgeldbescheide, die nach der neuen Verordnung erlassen wurden, vollstreckt werden. Rechtskräftig werden Bescheide dann, wenn innerhalb von zwei Wochen kein Widerspruch eingelegt wurde.

Stübgen: Verständnis für den Ärger der Menschen

Doch die Einigung lässt Stübgen nun für Brandenburg nicht mehr gelten. Die Bürger hätten „vollkommen zu Recht den Anspruch an den Staat, dass er rechtlich einwandfrei handelt“, äußerte er am Donnerstag. Er habe daher „vollstes Verständnis für den Ärger der Menschen über das große Durcheinander, das uns mit der Änderung des Bußgeldes beschert wurde“. Deshalb drehe Brandenburg „jetzt alle Regeln zurück auf den Stand vor der Änderung“.

In Brandenburg hat die Polizei laut Innenministerium von Anfang Mai bis Ende Juni rund 196.000 Mal zu schnelles Fahren festgestellt, in rund 55.000 Fällen wurden Bußgeldverfahren eingeleitet und in 17.000 Fällen ein Fahrverbot verhängt. Mit der nun verkündeten Regelung verzichtet das Land auf etwa zwei Millionen Euro. Doch in Potsdam ist man der Meinung, dass dieses Geld dem Staat eigentlich nicht zusteht. Und man überlegt nach Informationen der F.A.Z., die Bußgeldbescheide, die aufgrund der neuen Verordnung verhängt wurden, auf dem Gnadenwege einzukassieren, weil das rechtlich der einzig gangbare Weg ist. Eine entsprechende Regelung wird derzeit geprüft und könnte schon Anfang der Woche verkündet werden. Dann würden in allen Fällen Bußgelder nur nach der alten Regelung verhängt werden.

In Potsdam ist man sich bewusst, dass der politische Preis hoch sein könnte, wenn man anders verfahren würde. Denn das würde bedeuten, dass Bürger, die im Vertrauen auf den Rechtsstaat keinen Widerspruch gegen Bußgeldbescheide nach der außer Kraft gesetzten Regelung einlegten, am Ende draufzahlen müssen. Solche Regelungen erzeugen Unmut und Verdruss über „die da oben“.

FAZ.NET komplett Zugang zu allen exklusiven F+Artikeln. Bleiben Sie umfassend informiert, für nur 2,95 € pro Woche. Jetzt 30 Tage kostenfrei testen

Der CDU-Minister Stübgen hat sich dem Kampf gegen den Rechtsextremismus verschrieben, er trägt die Entscheidung seines Verfassungsschutzes mit, den Landesverband der AfD unter dem Extremisten Andreas Kalbitz beobachten zu lassen. Entscheidungen, die aber für Bürger nicht nachvollziehbar sind, spielen der AfD in die Hände. Stübgen hat nicht von ungefähr gesagt, ihm sei es in der ganzen Angelegenheit „wichtig, dass es dabei fair zugeht“. Bei der Landtagswahl in Brandenburg im vergangenen September war die AfD mit 23,5 Prozent zweitstärkste Kraft im Potsdamer Landtag geworden.

Scheuer schafft es nicht, den Flickenteppich zu ordnen

Im Umgang mit dem Bußgeldkatalog gibt es bisher einen Flickenteppich. In manchen Ländern werden die Verwaltungen selbst aktiv, um Bürgern ihre Führerscheine zurückzugeben. In anderen müssen Bürger das selbst beantragen. Dem Bundesverkehrsministerium unter Minister Andreas Scheuer (CSU) ist es bisher nicht gelungen, eine einheitliche Regelung zu vermitteln.

Mehr zum Thema 1/

Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) mahnte am Wochenende eine schelle Lösung angesichts des Desasters im Umgang mit dem Bußgeldkatalog an. „Ich denke, wir müssen uns ganz schnell einigen. Es muss Rechtssicherheit geschaffen werden“, sagte sie dem SWR. Stübgen hatte am Donnerstag noch gesagt: „Bei den Bußgeldbescheiden, die bereits rechtskräftig sind, ringen wir weiter um eine gerechte bundeseinheitliche Lösung.“ Nun könnte Brandenburg mit seinem Vorpreschen eine Kettenreaktion auslösen, so dass auch andere Länder sich genötigt sehen, diesem Beispiel zu folgen.