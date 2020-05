Corona-Demonstrationen : Nicht vor den Karren spannen lassen

Esoteriker, Rechtsextreme, Linksradikale, Anarchisten, Menschenrechtler, aber auch Bürger, für die keine dieser Bezeichnungen zutrifft – an den Protesten gegen die Politik zur Bewältigung der Corona-Krise beteiligen sich Gruppen, die sich bisher nicht sonderlich grün waren. Nun aber haben sie einen gemeinsamen Gegner entdeckt: ein politisches System, das in der Konfrontation mit der Pandemie überreagiere oder, so die radikalere Lesart, sein wahres, totalitäres Gesicht zeige. Selbst katholische Bischöfe warnten vor „Schaffung einer Weltregierung, die sich jeder Kontrolle entzieht“.

Die Demonstranten, die sich an diesem Wochenende in Berlin, Stuttgart und anderen Städten Aufmerksamkeit verschaffen werden, stellen nach wie vor eine Minderheit dar. Die übergroße Mehrheit der Deutschen ist den Umfragen nach zufrieden mit dem bisherigen Krisenmanagement in Bund und Ländern. Doch das muss nicht so bleiben, wenn die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie spürbarer werden. Und nicht nur die im Netz als Einzelunternehmer tätigen Verschwörungstheoretiker geben ihr Bestes, um die Sorgen und Ängste der Bürger auf ihre Blogs zu leiten. Mittlerweile versuchen auch politische Kräfte, die schon vor dem Seuchenausbruch gegen „das System“ agitierten, auf der neuen Protestwelle mitzureiten. Der bayerische Ministerpräsident Söder, sicher kein Linker, erkennt die „eindeutige Handschrift der AfD und anderer Rechtsgruppen“.

Doch wie legt man ihnen das hetzerische Handwerk, ohne dabei jene Bürger zu treffen, die mit den Radikalen und Spinnern aller Art nichts zu schaffen haben, ihrer Kritik an der Krisenpolitik aber sichtbaren Ausdruck geben wollen? Das ist der Heterogenität des Protests halber schwierig, aber nicht unmöglich. Freilich sind nicht nur die Politiker dazu aufgerufen, zwischen gefährlicher Aufwiegelung und legitimer Ablehnung zu unterscheiden. Besonders die Demonstranten, denen es um den Schutz der freiheitlichen Grundordnung geht, sollten nicht den Karren derjenigen mitziehen, die nur vorgeben, für die Erhaltung der liberalen Demokratie einzutreten.