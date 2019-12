Aktualisiert am

Neuverschuldung : DIHK will an Schwarzer Null festhalten

Der Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertags (DIHK), Eric Schweitzer, hat die SPD-Forderung nach einem Wiedereinstieg in die Neuverschuldung für mehr öffentliche Investitionen als unnötig zurückgewiesen. Zwar seien angesichts sich verschlechternder Konjunkturaussichten zügige Investitionen notwendig, sagte Schweitzer der „Rheinischen Post“ (Samstag-Ausgabe) laut Vorabbericht. Die Unternehmen erwarteten von der Politik klare inhaltliche Signale, nicht aber Streit um Symbolthemen wie die Schwarze Null. „Wenn der Staat mehr investieren will, muss er aktuell auch keine neuen Schulden aufnehmen“, sagte der DIHK-Präsident. Beim SPD-Parteitag hatte Co-Parteichef Norbert Walter-Borjans am Freitag ein „Jahrzehnt der Investitionen“ gefordert und die Schwarze Null im Etat infragegestellt.