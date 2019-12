Neujahrsansprachen : Früher war Merkel an Silvester besser gelaunt

Es ist die gleiche Prozedur wie jedes Jahr. Am Silvesterabend erscheint um 20 Uhr und 10 Minuten die Kanzlerin im Fernsehen. Links ein Blumenbouquet, im Hintergrund das Reichstagsgebäude, und rechts die Fahnen von Deutschland und EU. Angela Merkel legt die Hände auf den Tisch, meistens die linke über die rechte. Vierzehn Mal hat sie das schon so gemacht. Vierzehn Mal hob sie an: „Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger.“ Vierzehn Mal hatte ihr Blazer eine andere Farbe. Merkel kam schon in Silber wie auf einer interstellaren Raummission. Mal trug sie roten Samt, mattes Schwarz oder glänzendes Grün. Es ist eben ein besonderer Anlass. Die Menschen sind in Feierlaune, zu Hause köchelt das Käsefondue, der Sekt perlt im Glas, die Regierungschefin spricht zum Volk.

Justus Bender Redakteur in der Politik der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.



Nur eine Sache hat sich wirklich verändert. Ganz langsam, über die Jahre. Früher war Merkel an Silvester eine unerschütterliche Optimistin. Seit einigen Jahren aber spricht sie viel von Krisen und Leid. Die vierzehn Neujahrsansprachen lesen sich wie ein Entwicklungsroman.